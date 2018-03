Venäjän ulkoministeri: ”Emme siedä länsimaiden röyhkeyttä - voitte olla varmoja siitä, että vastaamme”

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kuvailee maanantaina julkistettuja venäläisdiplomaattien karkotuksia sietämättömiksi.

–Emme siedä länsimaiden röyhkeyttä. Voitte olla varmoja siitä, että vastaamme, hän sanoi uutistoimisto TASSille tiistaina.

Lavrovin mukaan EU-maiden karkotuspäätökset ovat seurausta Yhdysvaltojen painostuksesta.

–Tämä kaikki osoittaa sen, että Euroopassa on vain muutama oikeasti riippumaton maa.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova ilmoitti aikaisemmin, että Venäjä tulee ryhtymään vastatoimiin jokaista venäläisdiplomaatteja karkottanutta valtiota kohtaan.

Kaikkiaan yli 20 maata on ilmoittanut Venäjän vastaisista toimista, pääosin diplomaattien karkotuksista. Toimet ovat reaktio Salisburyssä tapahtuneeseen myrkkyiskuun, josta länsimaat syyttävät Venäjää. Entinen venäläisagentti myrkytettiin venäläisperäisellä hermomyrkyllä Ison-Britannian maaperällä. Venäjä kiistää syytteet.

Venäjä on jo karkottanut brittidiplomaatteja Ison-Britannian toimia vastaavan määrän sekä sulkenut Britannian konsulaatteja Venäjällä.

Suomi karkottaa yhden venäläisdiplomaatin. Kansanedustajat Erkki Tuomioja (sd.) ja Laura Huhtasaari (ps.) ovat arvostelleet Suomen päätöstä.

– Niillä tiedoilla jota minulla nyt on, en olisi tähän päätökseen ryhtynyt ja toivon että hallitukselle on enemmän tätä päätöstä perustelevaa tietoa. Vahvojenkin epäilyjen ja yhteistyövaatimusten kohdistaminen Venäjään on täysin paikallaan, mutta toimien pitäisi oikeusvaltiossa perustua riittäviin näyttöihin eikä vain epäilyihin. Emmehän me halua laskea oikeusstandardejamme samalle tasolle kuin Venäjällä, Tuomioja kirjoitti sosiaalisessa mediassa maanantaina.

Huhtasaaren mukaan Suomen olisi pitänyt odottaa.

– Pelataanko politiikkaa vai juridiikkaa? Miksi emme voineet odottaa? Venäjän vastatoimia odotellessa, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

