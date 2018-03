Vihaisen Trumpin viesti ravistelee Amazonia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keikuttaa verkkokauppa Amazonia.

Trumpin on kerrottu etsivän keinoja käydä verkkokauppajätin kimppuun. Nimettömät lähteet kertoivat aiemmin yhdysvaltalaismedialle, että presidentti suhtautuisi asiaan jopa pakkomielteisesti.

Torstaina iltapäivällä Trump julkisti Twitter-tilillään viestin, joka käänsi Amazonin osakekurssin laskuun. Amazon oli 1,6 prosentin nousussa, mutta Trumpin twiitti painoi sen 0,4 prosentin laskuun, Kauppalehti kertoo.

Viestissään Trump valitti, että Amazon ”toisin kuin muut” maksaa vain vähän veroja liitto- ja osavaltioille, kuormittaa postijärjestelmää ja pakottaa monet perinteiset kaupat lopettamaan.

Tiedot Trumpin Amazon-vihasta laskivat yhtiön osakkeen arvoa myös keskiviikkona. Verkkolehti Axiosin jutun jälkeen Amazon menetti markkina-arvostaan 53 miljardia dollaria.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2018