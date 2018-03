Venäjältä uusi varoitus Yhdysvalloille: ”Aiheuttaisi vakavia seurauksia globaalille vakaudelle”

Venäjä on ilmoittanut karkottavansa 60 amerikkalaista diplomaattia ja sulkevansa Yhdysvaltojen pääkonsulaatin Pietarissa.

Toimet ovat vastaus Yhdysvaltojen maanantaina ilmoittamalle venäläisten diplomaattien karkotukselle. Venäjän ulkoministerin mukaan samanlaisilla karkotuksilla tullaan vastaan myös muita venäläisdiplomaatteja karkottaville maille.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov varoittaa lausunnossaan Yhdysvaltoja lisäksi mahdollisista venäläisvarojen jäädyttämisestä Yhdysvalloissa. Lavrovin mukaan Yhdysvaltojen Moskovan-suurlähettiläs Jon Huntsman on vihjannut varojen jäädyttämisestä.

–Varoitamme amerikkalaista osapuolta siitä, että tämän uhkauksen toteuttaminen vahingoittaisi vakavasta suhteitamme ja aiheuttaisi lisäksi vakavia seurauksia globaalille taloudelle, Lavrov sanoo uutistoimisto TASSin mukaan.

Valkoinen talo on omassa lausunnossaan kuvaillut Venäjän julkistamia vastatoimia odotetuiksi.

–Tämä tarkoittaa suhteiden huononemista edelleen, lausunnossaan sanotaan BBC:n mukaan.

Yhdysvaltojen lisäksi yli 20 maata on ilmoittanut Venäjän vastaisista toimista, pääosin diplomaattien karkotuksista. Suomi karkottaa yhden venäläisen diplomaatin.

Venäläinen Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julija joutuivat hermomyrkkyhyökkäyksen kohteeksi Britanniassa maaliskuun alussa. Venäjä on toistuvasti kiistänyt osuutensa iskuun. Esimerkiksi Suomen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on kuitenkin sanonut, että Britannian pääministeri Theresa May esitti Eurooppa-neuvoston kokouksessa viime viikon lopulla uusia todisteita siitä, että Venäjä on hermomyrkkyiskun tekijä.

