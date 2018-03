Ruotsalaistutkija Venäjän ohjuskokeista Itämerellä: ”Verhottu uhka”

Venäjä on ilmoittanut testaavana ensi viikolla ohjuksia kansainvälisissä vesillä Itämerellä. Ruotsalaistietojen mukaan testauksia tehdään Tanskalle kuuluvan Bornholmin saaren ja Ruotsille kuuluvan Öölannin välissä sekä myös lähellä Latvian ja Puolan rannikkoja.

Ruotsin kokonaispuolustuksen instituutin FOIn tutkija Robert Dalsjö arvioi Venäjän pyrkivän ohjuskokeilla muistuttamaan asekapasiteetistaan.

–Tämä on verhottu uhka. Venäjä muistuttaa meitä A2/AD-kapaisteetistaan, hän kommentoi Twitterissä.

A veiled threat. Russia reminds us of its A2/AD-capabilities... https://t.co/TiDcV0wBfL