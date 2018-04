Wall Street pelästyi Trumpin Amazon-vihaa – Presidentillä ”henkilökohtainen kauna toimitusjohtajaa kohtaan”

Yhdysvalloissa pörssi ja sijoittajat ovat ajautuneet hämmennyksen tilaan presidentti Donald Trumpin hyökättyä toistuvasti verkkokauppajätti Amazonin kimppuun. Amerikkalaiskanava CNN kertoo, että Trumpin toiminnan takana on henkilökohtainen vihanpito Amazonin toimitusjohtajan Jeff Bezosin kanssa.

Amazonin perustanut miljardööri Bezos omistaa sanomalehti The Washington Postin, jonka kriittistä raportointia Trump on julkisesti pitkään haukkunut.

– Se, että presidentti kritisoi yhtiötä kuten hän on kritisoinut Amazonia, kun taustalla on selvästi henkilökohtainen kauna toimitusjohtajaa kohtaan, on vapaakaupan ajatusten vastaista, sanoo Wedbush Securities -yhtiön sijoitusjohtaja Ian Winer CNN:lle.

– Aina kun Trump tai kuka tahansa presidentti alkaa puuttua yritysten käyttäytymiseen, markkinoilla on syytä huoleen, sanoo UBS Asset Management -sijoitusyhtiötä edustava Erin Browne.

Hänen mukaansa Wall Street on huolestunut erityisesti siksi, että kukaan ei tiedä, mitä Trump lopulta Amazonilta haluaa.

Trump saa nyt päälleen syytteet pörssin kurimuksesta, vaikka viime vuonna hän oli tuoreena presidenttinä veronkevennyksillään nostamassa osakekursseja. Maanantaina sekä Dow Jones- että Nasdaq-indeksit laskivat reilusti. Amazonin arvosta puolestaan katosi 36 miljardia dollaria pelkästään maanantaina, mikä vaikuttaa koko pörssimarkkinaan – Amazon on ollut yksi aiemman nousun vetureita.

Trumpin Amazoniin kohdistamat syytökset ovat vain osa pörssin ongelmia. Maailmanlaajuisen kauppasodan uhka on noussut Kiinan vastattua Yhdysvaltain tuontitulleihin omilla, 128 amerikkalaistuotetta koskevilla tulleillaan. Kiinan asettamien tuontitullien yhteisarvo on uutistoimistojen mukaan kolme miljardia dollaria. Valkoinen talo on tämän jälkeen syyttänyt Kiinaa globaalin markkinan häiriköinnistä. Osakekurssit laskevat myös Aasiassa.

