Saudi-Arabian prinssiltä yllättävä linjaus: Israelilaisilla on oikeus kotimaahan

Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman on tunnustanut Israelin kansan oikeuden omaan kotimaahansa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun korkea saudiviranomainen tunnustaa, että Israelilla on tällaisia oikeuksia alueella.

Prinssi kommentoi asiaa Yhdysvaltain-matkallaan Atlantic-lehden haastattelussa.

–Uskon, että palestiinalaisilla ja israelilaisilla on oikeus omaan maahan, bin Salman sanoi haastattelussa, joka julkaistiin maanantaina.

Prinssi kuitenkin korosti, että vakauden ja normaalien suhteiden takaamiseksi tarvitaan rauhansopimus palestiinalaisten ja israelilaisten välillä. Hänen mukaansa saudeilla on uskonnollisia huolia Jerusalemin pyhistä paikoista sekä huoli palestiinalaisten oikeuksista, mutta ei mitään toisia ihmisiä vastaan.

Lisäksi bin Salman totesi haastattelussa, että Iranin ylin johtaja Ali Khamenei ”saa Hitlerin näyttämään hyvältä”.

Prinssi on jo nähty Saudi-Arabian todellisena johtajana ja uudistajana. Hän on herättänyt huomiota kovilla otteillaan muun muassa korruption vastaisessa operaatiossa, jossa pidätettiin marraskuussa useita prinssejä ja viranomaisia.

Bin Salmanista tuli puolustusministeri vuonna 2015 ja varapääministeri 2017. Kruununprinssiksi hänet nimitettiin kesäkuussa 2017.