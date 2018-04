Venäjältä kova vastaus USA:lle: ”Uusi takaisku suhteille”

Venäjä on vastannut tylyin sanoin Yhdysvaltain perjantaina asettamiin uusiin pakotteisiin, jotka kohdistuvat suoraan presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin.

–Washington on aiheuttanut jälleen uuden takaiskun Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteille. Nyt pakotteet kohdistuvat Venäjän liiketoimintojen johtajiin, jotka eivät suostu pelaamaan Washingtonin suunnitelmien mukaan”, Venäjän Yhdsyvaltain-suurlähetystö sanoo lausunnossaan, jonka on julkaissut uutistoimisto TASS.

Yhdysvaltain perjantaina julkistamalla pakotelistalla on seitsemän venäläistä oligarkkia, joiden arvioidaan kuuluvan Putinin lähipiiriin. Lisäksi listalla on 17 korkeassa asemassa toimivaa valtion virkamiestä.

Tunnetuin nimi pakotelistalla on alumiinilla rikastunut Oleg Deripaska, jonka väitetään tehneen yhteistyötä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entisen kampanjapäällikön Paul Manafortin kanssa. Listalla on myös pankkiiri Sergei Gorkov, joka on tavannut Trumpin vävyn Jared Kushnerin joukukuussa 2016.

Listalla on myös Arkadi Rotenbergin poika Igor Rotenberg. Rotenbergit omistavat Suomessa Helsingin areenan sekä osuuden Jokereista.

Yhdysvaltain perjantaina julkistamia pakotteita on luonnehdittuja kovimmiksi sitten Krimin valtauksen vuonna 2014.

–Yhdysvaltain viesti tunnetuille venäläisille liikemiehille on: USA voi aiheuttaa teille paljon enemmän vahinkoa kuin Putin hyötyä, ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund kommentoi Twitterissä.

BBC:n mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin perustelee uusia pakotteita sillä, että Venäjän hallitus suosii kohtuuttomasti oligarkkeja ja valtion eliittiä ja on lisäksi sekaantunut vahingolliseen toimintaan ympäri maailmaa, kuten jatkanut Krimin miehitystä ja lietsonut väkivaltaa itäisessä Ukrainassa.

–Venäjän hallitus on syyllistynyt myös tahallisiin kyberhyökkäyksiin. Pakotteiden on tarkoitus vahingoittaa Putinin hallinnosta hyötyviä, hän sanoi.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi, että pakotteet hankaloittavat oligarkkien liiketoimintaa ja nostavat heidän rahoituskulujaan. Aaltolan mukaan pakotteilla on lisäksi epäsuoria vaikutuksia Nord Stream 2 –kaasuputkihankkeeseen.

Kaasuputkihankkeen pääomistaja on Gazprom, jonka pääjohtaja Aleksei Miller on uudella pakotelistalla.

Suomi antoi torstaina hyväksyntänsä kaasuputken rakentamishankkeelle Suomen talousvyöhykkeen osalta

The US #Treasury blow to Deripaska & Vekselberg today appears cruel, but the US message to big ##Russian businessmen is: The #US can cause far more damage to you than #Putin can offer you benefits.