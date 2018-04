USA syyttää suoraan Venäjää: Jopa yli 100 ihmisen pelätään kuolleen kaasuhyökkäykseksi epäillyssä iskussa Syyriassa

Useat lääkintä-, pelastus- ja vapaaehtoisjärjestöt kertovat BBC:lle, että Syyrian Doumassa on tehty kaasuhyökkäys, jossa on kuollut jopa yli 100 ihmistä.

Tietoja iskusta ei ole vahvistettu. Syyrian hallitus sanoo syytösten olevan valetta.

Amerikkalainen Syyriassa toimiva avustusjärjestö The Union of Medical Relief Organizations kertoo BBC:lle, että damaskoslainen sairaala on vahvistanut 70 kuolemantapausta. Järjestön tiedottajan mukaan uhrien määrä saattaa alueelta saatujen tietojen perusteella olla jopa 180. Hän kertoo BBC:lle, että uhrien oireet viittaavat siihen, että iskussa on käytetty kloorikaasua tai hermomyrkkyä.

Yhdysvallat syyttää tapauksesta suoraan Venäjää.

–Venäjä kantaa viime kädessä vastuun kemiallisten aseiden käyttämisestä syyrialaisia vastaan. Venäjä suojelee presidentti Bashar al-Assadin hallintoa ja on epäonistunut tällaisten hyökkäysten estämisessä, ulkoministeriöstä kommentoidaan CNN:lle.

Ulkoministeriön virallisessa lausunnossa vaaditaan kansainvälistä yhteisöä reagoimaan tapahtumiin, jos väitteet kaasuiskusta vahvistetaan.

–Alueelta saadut tiedot ovat kauhistuttavia ja vaativat välitöntä vastausta kansainväliseltä yhteisöltä, jos niille saadaan vahvistus, USA:n ulkoministeriön tiedottaja Heather Nauert sanoo.

Al-Assadin hallintoa on syytetty toistuvasti kemiallisten aseiden käytöstä, muun muassa sariini-iskusta vuosi sitten.

Lue myös: USA:n lähettiläs nosti kuvan ja kysyi Venäjältä: ”Kuinka monen lapsen täytyy kuolla?”