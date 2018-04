Tutkija Donald Trumpin Syyria-tviitistä: ”Vaarallisempi kuin mikään kauppasotaan liittyvä”

New Yorkin yliopiston professori ja tutkimusyhtiö Eurasia Groupin perustaja, arvostettu geopolitiikan asiantuntija Ian Bremmer pitää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tviittiä Syyrian epäillystä kaasuiskusta riskialttiina.

–Jos Trumpin tviitit ovat politiikkaa, tämä on vaarallisempi kuin mikään hänen kauppasotaan liittyvistä tviiteistä, Bremmer kommentoi Twitterissä.

If Trump tweets were policy, this one’s more dangerous than anything he’s tweeted on tariffs/trade war. https://t.co/abLfZKmhFZ — ian bremmer (@ianbremmer) April 8, 2018

Trump tuomitsi iskun kovin sanoin sunnuntaina iltapäivällä Suomen aikaa.

–Useita kuolleita ja heidän joukossaan myös naisia ja lapsia mielettömässä kemiallisessa hyökkäyksessä Syyriassa. Hirmuteon kohteeksi joutunut alue on Syyrian armeijan piirittämä eikä ulkomaailmalla ole pääsyä sinne. Presidentti Putin, Venäjä ja Iran ovat vastuussa Assad-eläimen tukemisesta. Kova hinta maksettavana. Alue on välittömästi avattava lääketieteelliselle avulle ja tilanteen arvioimiseksi. Uusi humanitaarinen katastrofi ilman mitään syytä. Sairasta, Trump kirjoittaa kahdessa tviitissä.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

Useat lääkintä-, pelastus- ja vapaaehtoisjärjestöt ovat kertoneet, että Syyrian Doumassa on tehty kaasuhyökkäys, jossa on kuollut jopa yli 100 ihmistä.

Tietoja iskusta ei ole vahvistettu. Syyrian hallitus sanoo syytösten olevan valetta. Myös Venäjä väittää tietoja valheellisiksi.

Amerikkalainen Syyriassa toimiva avustusjärjestö The Union of Medical Relief Organizations kertoo BBC:lle, että damaskoslainen sairaala on vahvistanut 70 kuolemantapausta. Järjestön tiedottajan mukaan uhrien määrä saattaa alueelta saatujen tietojen perusteella olla jopa 180. Hän kertoo BBC:lle, että uhrien oireet viittaavat siihen, että iskussa on käytetty kloorikaasua tai hermomyrkkyä.

"Kerta kaikkiaan tällaisia aseita ei vain saa käyttää"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina, että kansainvälinen yhteisö reagoi nopeasti, jos tiedoille kaasuiskusta tai kemiallisten aseiden käytöstä saadaan vahvistus.

–Ranskan presidentti Macron totesi taannoin, että jos tapahtuu jotain sellaista mitä tapahtui vuonna 2013, niin myös Ranska on valmis reagoimaan välittömästi. Odotan, että tämän suuntaisia päätöksiä syntyy. Kerta kaikkiaan tällaisia aseita ei vain saa käyttää, hän sanoi.

Sipilän mukaan väitteitä kemiallisten aseiden käytöstä ei ole vahvistettu, mutta on ”voimakkaita epäilyksiä”.

Pääministeri kuvaili Syyrian tilannetta turhauttavaksi.

–Turhauttavaa, että edelleen ollaan tässä tilanteessa, että tällaisia iskuja tapahtuu. Nyt kun Isil [Isis] on kukistettu, niin olisimme toivoneet, että humanitäärinen apu menisi perille ja jälleenrakennusprosessi saataisi liikkeelle.

Venäjän ulkoministeriö varoitti sunnuntaina muita maita eri reaktioiden seurauksista.

–On jälleen kerran tarpeellista varoittaa, että sotilaallinen väliintulo, joka perustuu valheelliseen ja tekaistuun väitteeseen Syyriassa, missä Venäjän joukkoja on maan laillisen hallituksen pyynnöstä, on ehdottomasti tuomittavaa ja saattaa johtaa vakaviin seurauksiin, ministeriö sanoo TASSin mukaan.

Aikaisemmin sunnuntaina Venäjän puolustusministeriö kiisti tiedot kaasuiskusta.

Syyriassa on tapahtunut useita iskuja kemiallisilla aseilla. Niistä on syytetty Syyrian johtajan Bashar al-Assadin joukkoja. Noin vuosi sitten USA ampui noin 60 Tomahawk-risteilyohjusta Syyrian hallinnon lentotukikohtaan kostona yhdestä kemiallisten aseiden iskusta.

