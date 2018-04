Orbanin voitosta kaksi erilaista tulkintaa – Kokoomuslainen väläyttää EU-rahojen leikkaamista

Oikeistopopulistinen Viktor Orban ja hänen Fidesz-puolueensa on voittanut Unkarin vaalit. Tuloksen myötä Orban on aloittamassa kolmannen pääministerikautensa.

Unkarin vaalitulos ei ole vielä vahvistunut, mutta Fideszin ennakoidaan pitävän kahden kolmanneksen enemmistö maan parlamentissa, jonka turvin se voi muuttaa maan perustuslakia.

Orbanin vaalikampanja oli maahanmuutto- ja EU-vastainen. Perjantaina pidetyssä viimeisessä vaalitilaisuudessa Orban ilmoitti haluavansa pysäyttää maahanmuuton ja vertasi sitä ruosteeseen, ”joka hitaasti mutta varmasti syövyttäisi Unkarin”.

Samalla hän totesi, että Unkarin on valittava hänen Fidesz-puolueensa ja amerikkalais-unkarilaisen liikemies George Sorosin tarjoaman tulevaisuuden välillä. New Yorkissa asuvan Sorosin on syytetty haluavan täyttää Unkari muslimeilla. Soros ei ollut ehdolla vaaleissa.

Suomessa kansanedustajat ovat tehneet Orbanin voitosta erilaisia arvioita. Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Huhtasaari onnittelee blogissaan Orbania vaalivoitosta ja tulkitsee tulosta siten, että ”Unkari haluaa pysyä Unkarina”.

Vaalitulosta selvästi huolestuneeseen sävyyn tulkitsee kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen. Hänen mukaansa se alleviivaa oikeusvaltioperiaatteen rappeutumista Unkarissa.

EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan puheenjohtajana toimiva Satonen väläyttääkin, että EU:n maksaman niin kutsutun koheesiorahoituksen tulisi olla ehdollista. Rahojen tarkoitus on vahvistaa alueellista tasa-arvoa jäsenmaissa ja niitä on käytetty muun muassa infrastruktuurin kehittämiseen.

–Orbanin Fidesz-puolueen vaalivoitto on tunnustettava, mutta EU:ssa jäsenvaltioiden on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä ja oikeusvaltioperiaatetta, jotka ne ovat hyväksyneet liittyessään unioniin. Tukirahojen väärinkäyttö, vallan keskittäminen suurimmalle puolueelle sekä oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja lehdistönvapauden heikentäminen kertovat siitä, että Unkarin Fidesz-puolue ei kunnioita näitä pelisääntöjä, arvioi Satonen tiedotteessaan.

Satonen kummastelee myös, kuinka EU:ta arvosteleva Unkari kuitenkin vastaanotti yli 4,5 miljardia euroa EU-rahaa. Summa vastaa 4,2 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

–On nurinkurista, että Unkari puhuu EU:n pysäyttämisestä, samalla kun merkittävä osa sen taloudesta riippuu täysin EU:sta, Satonen toteaa.

–Jos mielii saada rahoitusta, on jäsenmaan noudatettava unionin yhteisiä pelisääntöjä, hän päättää.