Presidentti Niinistö Syyrian iskuista: ”Järkyttäviä uutisia – Uhkaa vaarantaa vakavasti kansainvälistä rauhantilaa”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää viime päivien uutisia Syyriasta järkyttävinä. Hän kommentoi tilannetta lyhyellä tiedotteella.

Syyriassa on kerrottu viikonloppuna tapahtuneesta kaasuiskusta, josta on levinnyt järkyttäviä kuvia maailmalle. Lisäksi tänä aamuna on raportoitu ohjusiskusta Syyrian sotavoimien lentokentälle.

– Viime päivien uutiset Syyriasta ovat jälleen olleet järkyttäviä. Itä-Ghoutassa on kuollut kymmeniä viattomia uhreja mitä ilmeisimmin kemiallisella aseella tehdyssä iskussa. Suomi tuomitsee jyrkästi kemiallisten aseiden käytön kaikissa tilanteissa, Niinistö sanoo tiedotteessa.

–Syyrian pitkään jatkunut sota on aiheuttanut valtavaa inhimillistä kärsimystä. Viime päivien kehitys uhkaa vaarantaa vakavasti myös kansainvälistä rauhantilaa. Osapuolten on tärkeää selvittää viikonlopun tapahtumat pikaisesti perin pohjin. Neuvotteluratkaisu on ainoa tie tilanteen pysyvään rauhoittamiseen.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kommentoi STT:lle, että Syyrian hallinto on hänen käsityksensä mukaan kaasuiskun takana. Hänen mukaansa käytetty kaava on johdonmukainen.