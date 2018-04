Donald Trump uhkasi Venäjää – seuraava twiitti hämmentää

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Venäjää valmistautumaan uuteen ohjusiskuun Syyriassa. Trump haluaa vastata ohjusiskulla Syyriassa tapahtuneisiin kemiallisiin iskuihin, joista USA epäilee Syyrian hallitusta.

Venäjä tukee Syyrian hallitusta ja on ilmoittanut ampuvansa alas kaikki Syyriaan ammutut ohjukset.

–Valmistaudu Venäjä, koska ne [ohjukset] ovat tulossa, nätteinä, uusina ja ”fiksuina”! Teidän ei kannattaisi olla Kaasulla Tappavan Eläimen kumppanina, joka tappaa omia kansalaisiaan ja pitää siitä, Trump twiittaa viitaten Syyrian presidentti Bashar al-Assadiin.

Noin 40 minuuttia ensimmäisestä tviitistä Trump näyttää perääntyneen lausunnostaan ja vetosi yhteistyöhön.

–Suhteemme Venäjään ovat nyt huonoimmat mitä ne ovat koskaan olleet, ja tämä sisältää myös kylmän sodan. Tähän ei ole mitään syytä. Venäjän tarvitsee meitä apuun taloudessaan, mikä olisi tosi helppoa, ja tarvitsemme kaikkia kansakuntia yhteistyöhön. Lopetetaan asevarustelukilpa? Trump ehdottaa.

Vuosi sitten Yhdysvallat iski 59 Tomahawk-ohjuksella Syyrian hallituksen lentokenttiin kostoksi Khan Sheikhunin kaasuiskusta. Lentokentillä oli myös venäläisiä joukkoja, joita tosin oli varoitettu ennakkoon.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018