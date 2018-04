Suomen hävittäjäehdokas pahoissa vaikeuksissa – Pentagon keskeytti uusien vastaanottamisen

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on keskeyttänyt uusien F-35-hävittäjien toimitusten vastaanottamisen, koska riidassa hävittäjien vikojen korjauksista ei ole päästy sopuun hävittäjiä valmistavan Lockheed Martinin kanssa.

Lockheed Martin vahvistaa Reutersille, että kyse sopimusasioihin liittyvästä riidasta, mutta ei kerro lisätietoja.

Reutersin lähteiden mukaan myös kaksi muuta maata on keskeyttänyt hävittäjätoimitusten vastaanottamisen.

Viime vuonna Pentagon keskeytti toimitusten vastaanottamisen 30 päivän ajaksi hävittäjissä havaittujen teknisten vikojen vuoksi. Nyt Pentagon ja Lockheed Martin riitelevät Reutersin Pentagon-lähteiden mukaan siitä, kuka maksaa vikojen korjaukset.

F-35 on Yhdysvaltain kallein asejärjestelmä, jota on kehitetty jo kuusitoista vuotta. Syyskuussa kone on tarkoitus saada varsinaisiin taistelukokeisiin, jotka kestävät vuoden.

Pentagonissa on vaadittu myös hävittäjien kustannusten alentamista, sillä USAn armeijalle ja laivastolle kaavaillut 2 456 konetta maksavat yli neljäsataa miljardia dollaria ja päälle tulevat kolminkertaiset käyttökustannukset vuoteen 2070 mennessä. Koneita on nyt toimitettu Yhdysvalloille reilut kaksi ja puoli sataa.

F-35 on yksi ehdokas myös Suomen uudeksi hävittäjämalliksi, kun vuosina 1995–2000 käyttöön otetut Hornetit korvataan uusilla monitoimihävittäjillä. F-35:tä on jo tilattu moniin Euroopan maihin, mutta se on kerännyt runsaasti kritiikkiä kalliin hintansa vuoksi. Hävittäjästä on löytynyt myös poikkeuksellisen paljon lastentauteja, muun muassa sen tietokoneohjelmistoja on jouduttu korjaamaan 31 kertaa.

Suomen tarjouspyyntö viidelle tietopyyntövaiheeseen osallistuneelle konevalmistajalle lähetetään huhti-toukokuussa. Suomelle on tarjottu myös neljää muuta hävittäjämallia: ruotsalaista Saab Gripeniä, amerikkalaista F/A-18 Super Hornetia, ranskalaista Dassault Rafalea sekä brittijohtoisena eurooppalaisyhteistyönä syntynyttä Eurofighter Typhoonia.

