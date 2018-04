Vakava varoitus Syyrian tilanteesta: ”Olemme vaarassa ajautua akuuttiin suurvaltakonfliktiin”

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri ja aikaisemmin YK:n erityislähettiläänä toiminut Carl Bild varoittaa, että Syyrian tilanne saattaa kärjistyä suurvaltojen väliseksi konfliktiksi.

–Juuri nyt eniten huolestuttaa se, että olemme vaarassa ajautua akuuttiin suurvaltakonfliktiin, hän toteaa blogissaan.

–Meillä on amerikkalainen hallinto, jonka vakaus ja strateginen näkemys jättävät paljon toivomisen varaa. Israelissa pääministerillä on kireä sisäpoliittinen tilanne. Kremlin johdosta on tullut oman kovistelupolitiikkansa ja sen seurausten vanki, Bildt jatkaa.

Bildt arvioi, ettei Yhdysvaltain presidentti Donald Trump voi olla reagoimatta tilanteeseen etenkään, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron on uhannut Syyriaa vastatoimilla.

–Yhdysvallat ei voi ottaa riskiä, että Ranska kävelee sen yli. Lisäksi iskun on oltava kovempi ja laajempi kuin vuosi sitten, mutta samalla iskuun osallistuvilla mailla on oltava enemmän yhtäpitävä strategia. On myös tärkeää, ettei iskua pidetä uhkana Syyriassa oleville venäläisjoukoille, jottei Venäjä koe olevansa pakotettu vastaamaan. Onnistuuko tällainen tasapainoilu? Onko se ylipäänsä mahdollista, Bildt pohtii.

Hän kuvailee tilannetta Trumpin hallinnon ensimmäiseksi varsinaiseksi ulkopoliittiseksi kriisitilanteeksi.

–Ja se tapahtuu juuri nyt, kun uusi turvallisuusneuvonantaja on aloittanut Valkoisessa talossa eikä uutta ulkoministeriä ole vielä nimitetty.

Bildt muistuttaa, että Trump on samalla vaikeuksissa Venäjä-tutkinnan vuoksi.

–On houkuttelevaa kysyä, onko tämän päivän Yhdysvallat supervalta vai saippuaooppera. Ongelma on se, että se taitaa olla molempia, eikä tämä vastaus lisää turvallisuudentunnetta.

Emmanuel Macron sanoi aikaisemmin torstaina, että Ranskalla on todisteet siitä, että Syyrian hallitus käytti kemiallisia aseita Doumassa.

– Meillä on todisteet siitä, että Bashar al-Assadin hallinto käytti viime viikolla ainakin kloorikaasua, Macron kertoi TV-haastattelussa BBC:nmukaan.

Donald Trump varoitti keskiviikkona Syyrian hallituksen liittolaista Venäjää tulevasta ohjusiskusta. Amerikkalaiskanava CNN:n mukaan presidentin Twitter-uhkaus yllätti jopa suuren osan hänen esikunnastaan. Yhdysvallat liittolaisineen ei ole vielä päässyt sopuun mahdollisesta iskusta saati sen luonteesta, eikä Syyrian hallituksen syyllistymisestä kaasuiskuun ole varmoja todisteita.

Trump pehmensi varoitustaan torstaina. Jos aiemmat viestit antoivat ymmärtää, että isku olisi toteutumassa pian, nyt Trump CNN:n mukaanhämärsi iskun mahdollista ajankohtaa.

