Nobel-voittaja vuodettiin 7 kertaa – Kohu Ruotsin akatemiassa johti nyt sihteerin eroon

Ruotsin akatemian pysyvä sihteeri Sara Danius eroaa viikon kestäneen kohun seurauksena. Akatemia piti torstai-iltana lähes kolme tuntia kestäneen kokouksen, jonka päätteeksi Danius ilmoitti erostaan.

Akatemia muun muassa valitsee kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan.

–Jätän paikkani akatemian pysyvänä sihteerinä. On akatemian tahto, että lähden ja siksi olen päättänyt jättää oman tuolini numero seitsemän, Danius sanoo yleisradioyhtiö Sveriges Televisionin mukaan.

Syynä Daniuksen eroon on kohu, joka on jo aiemmin johtanut useamman akatemian jäsenen eroon. Kaikkiaan viisi akatemian 18 jäsenestä on eronnut. Ruotsin hovi kertoo SVT:n mukaan, että nyt kuningas Kaarle XVI Kustaa aikoo valvoa, miten akatemiaa vahvistetaan.

Koko jupakan taustalla läikehtii metoo-ilmiö, mutta samalla on ilmennyt syytöksiä suoranaisesta korruptiosta akatemiassa.

Keskiössä on tukholmalaisen kulttuurikeskus Forumin taiteellinen johtaja Jean-Claude Arnault, jonka puoliso Katarina Frostenson on akatemian jäsen. Arnault’n on kerrottu ahdistelleen useita naisia, mutta akatemian kannalta vielä vakavampaa on, että hän on paljastanut kirjallisuuden Nobel-palkinnon voittajia etukäteen vastoin salassapitosääntöjä.

Akatemian teettämässä ulkopuolisessa selvityksessä ilmeni, että hän paljasti voittajan seitsemän kertaa sitten vuoden 1996. Viimeisimmäksi Arnault paljasti Bob Dylanin palkitsemisen vuonna 2016.

Arnault’n johtama Forum on saanut Aftonbladetin mukaan myös taloudellista tukea akatemialta. Samalla on ilmennyt, että Frostenson on Forumin osaomistaja yhdessä Arnault’n kanssa.

Akatemia oli äänestänyt Frostensonin erottamisesta, mutta enemmistö päätyi kannattamaan hänen jatkoaan. Kahdeksan jäsentä kirjoitti myöhemmin Dagens Nyheterissä, että ketään ei ole erotettu akatemiasta sitten 1700-luvun. Äänestyksen jälkeen kolme jäsentä erosi akatemiasta.

Ennen torstain kokousta epäselvyyksistä oli tehty myös tutkintapyyntö poliisille. Akatemian jäsen Per Wästberg arvioikin ennen kokousta, että Daniuksen asemasta voi syntyä luottamusäänestys. Danius ei kertonut, edelsikö hänen eroilmoitustaan luottamusäänestys.