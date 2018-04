”Tavoite on sodan uhan välttäminen” – Venäjän YK-lähettiläältä varoitus USA:lle

Yhdysvaltain ja Venäjän riidassa Syyrian tilanteesta itää jo sodan siemen, varoittaa Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebenzia. Hänen mukaansa tilanne on jo ”hyvin vaarallinen”.

–Tärkeimpänä tavoitteena on sodan uhan välttäminen, Nebenzia sanoo BBC:n mukaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut aikovansa tehdä ohjusiskun Venäjän tukemaa Syyrian hallintoa vastaan. Venäjällä on myös sotilasjoukkoja Syyriassa. Nebenzian mukaan tämän vuoksi kriisissä onkin nyt eskaloitumisen vaara.

Trumpin ohjusisku-uhkauksen taustalla on Doumassa tehty kemiallinen isku. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti torstaina, että maalla on hallussaan todisteet, että kaasuiskun takana oli Syyrian hallinto. Trump on kutsunut Syyrian presidentti Bashar al-Assadia ”kaasulla tappavaksi eläimeksi”.

CNN on kertonut, että Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjät ovat asemissa ja valmiina iskun toteutukseen, jos presidentti Trump niin päättää.

