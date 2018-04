Geopolitiikan asiantuntija ohjusiskusta: ”Venäjän suoran sotilaallisen vastauksen todennäköisyys on nolla”

New Yorkin yliopiston professori ja tutkimusyhtiö Eurasia Groupin perustaja, arvostettu geopolitiikan asiantuntija Ian Bremmer rauhoittelee pelkoja siitä, kuinka Venäjä tulee vastaamaan Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan Syyriaan tekemään ohjusiskuun.

–Venäjän suoran sotilaallisen vastauksen todennäköisyys on nolla, hän kommentoi Twitterissä.

Likelihood of direct Russian military response to US/France/UK strikes on Syria is about zero.