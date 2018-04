Tässä Vladimir Putinin vastaus: ”USA pahentaa humanitaarista katastrofia”

Venäjän presidentti Vladimir Putin tuomitsee Yhdysvaltojen, Britannian ja Ranskan Syyriaan tekemän ohjusiskun.

–Toimillaan Yhdysvallat pahentaa entisestään humanitaarista katastrofia Syyriassa ja aiheuttaa siviileille kärsimyksiä, Putin sanoo lausunnossaan uutistoimisto TASSin mukaan.

Putinin mukaan Syyriassa vierailleet venäläiset sotilasasiantuntijat eivät ole löytäneet todisteita kemiallisten aseiden käyttämisestä.

–Jälleen kerran, aivan kuten vuosi sitten, kun Yhdysvallat hyökkäsi ​​Syyriassa, tekosyynä käytetään kemiallista hyökkäystä siviilejä vastaan, tällä kertaa Douman kaupungissa. Venäjän sotilasasiantuntijat, jotka vierailivat väitetyllä tapahtumapaikalla eivät löytäneet mitään jälkiä kloorin tai muiden kemiallisten aineiden käytöstä, eikä yksikään paikallisista asukkaista vahvistanut, että kemiallinen hyökkäys olisi tapahtunut.

Uutistoimisto AP:n mukaan Putin kutsuu YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokoukseen ohjusiskun vuoksi.

Yhdysvaltain entinen YK-lähettiläs Samantha Power kommentoi aikaisemmin lauantaina, ettei ohjusiskua olisi ollut mahdollista tehdä, jos se olisi käsitelty YK:n turvallisuusneuvostossa ja Venäjä olisi käyttänyt veto-oikeuttaan.

BREAKING: President Vladimir Putin says Russia will call an emergency session of UN Security Council over strike on Syria.

2/6 More unilateral US sanctions wd not deter #Assad. Russia — which vetoed even the renewal of the UN-OPCW investigation mechanism, knowing it told the truth — would never allow any meaningful response through the #UNSC. Russia has never admitted a single regime use.

— Samantha Power (@SamanthaJPower) April 14, 2018