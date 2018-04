Oliko ohjusisku Syyriaan turha? ”Poliittisesti kaikki voivat olla tyytyväisiä - tilanne jatkuu ennallaan”

Ruotsin entinen pää-ja ulkoministeri, aikaisemmin YK:n erityislähettiläänä toiminut Carl Bildt arvioi, ettei Syyrian tehty ohjusisku lopulta muuta mitään.

–Poliittisesti kyse on tapauksesta, johon kaikki voivat olla tyytyväisiä. Trump ja Macron voivat sanoa tehneensä jotain, Moskova voi todeta, ettei isku vahingoittanut sen välittömiä intressejä, Damaskoksessa tätä pidetään voittona ja Hizbollah voi sanoa jälleen kerran Yhdysvaltojen edustavan kaikkea pahaa. Sen jälkeen tilanne jatkuu ennallaan, hän arvioi blogissaan.

Bildtin mukaan Syyrian presidentti Bashar al-Assar onnistui joka tapauksessa viikko sitten tehdyllä kaasuiskulla vahingoittamaan oppositiota.

–Eikä edelleenkään ole näköpiirissä minkäänlaista yhteistä strategiaa tai poliittista ratkaisua, hän huomauttaa.

Britannian pääministerin Theresa Mayn ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan ohjusiskulle Syyriaan ei ollut vaihtoehtoja.

–Iskulle ei ollut mitään käytännössä mahdollista vaihtoehtoa. Iskujen tarkoitus on estää kemiallisten aseiden barbaarinen käyttö. Tämä on myös vahva viesti kenelle tahansa, joka kuvittelee voivansa käyttää kemiallisia aseita ilman rangaistusta, May sanoi tiedotustilaisuudessaan lauantaina aamupäivällä.

Macron nosti esiin Syyriassa viime viikonloppuna tehdyn kaasuiskun uhrit.

–Tusinoittain miehiä, naisia ja lapsia murhattiin kemiallisella aseella. Punainen linja ylitettiin, hän sanoi omassa lausunnossaan.

Sekä May että Macron ovat korostaneet, ettei iskun tarkoituksena ollut syöstä vallasta Syyrian presidenttia Bashar al-Assadia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aikaisemmin omassa lausunnossaan, että ohjusisku on isku barbarismia ja raakalaisuutta vastaan.

–Haluamme toimillamme esittää vahvan vastalauseen kemiallisen aseiden valmistamiselle, levittämiselle ja käyttämiselle, hän sanoi BBC:n mukaan.

Suomessa tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja ulkoministeri Timo Soini (sin.) arvioivat aamulla, että iskun tehneet maat eli Yhdysvallat, Britannia ja Ranska olisivat olleet yhteydessä Venäjään ennen iskua. Theresa Mayn mukaan Venäjän kanssa ei kuitenkaan keskusteltu etukäteen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kutsuu iskun vuoksi YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokoukseen. Putinin mukaan Syyriassa vierailleet venäläiset sotilasasiantuntijat eivät ole löytäneet todisteita kemiallisten aseiden käyttämisestä.

