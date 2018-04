YK:n turvallisuusneuvosto koolle – Donald Trump: ”Täydellisesti toteutettu isku”

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu hätäistuntoon lauantaina kello 16 Suomen aikaa Syyriaan tehdyn ohjusiskun takia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin pyysi kokousta Yhdysvaltojen, Ranskan ja Britannian tekemän iskun jälkeen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvaili hetki sitten iskun onnistuneen täydellisesti.

–Täydellisesti toteutettu isku viime yönä. Kiitos Ranskalle ja Britannialle viisaudesta ja sotavoimien vahvuudesta. Tulos ei olisi voinut olla parempi. Tehtävä suoritettu, hän tviittasi.

