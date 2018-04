Raju amerikkalaisväite: ”Venäjä on saattanut peukaloida todisteita kemiallisesta iskusta” – Lavrov kiistää

Kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n Yhdysvaltain pysyvä edustaja Kenneth Ward epäilee Venäjän ”peukaloineen” todisteita Syyrian Doumassa, jossa tehtiin viime viikolla kaasuiskuksi epäilty hyökkäys.

–Käsittääksemme venäläiset ovat käyneet iskupaikalla. Olemme huolissamme siitä, että Venäjä on saattanut peukaloida todisteita kemiallisesta iskusta estääkseen OPCW:ta tekemästä tehokasta tutkintaa, Ward kommentoi Reutersille.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kiistää Wardin väitteet täysin.

–Voin taata, ettei Venäjä ole peukaloinut mitään, hän sanoo BBC:lle.

OPCW:n tutkijoiden oli määrä tänään maanantaina kerätä Doumassa näytteitä ja haastatella mahdollisen kaasuiskun silminnäkijöitä. Ward pelkää, että todisteita on tuhottu sillä välin, kun tutkijat ovat neuvotelleet Syyrian viranomaisten kanssa pääsystä Doumaan.

Britannian-delegaation mukaan Venäjä ja Syyria eivät ole toistaiseksi päästäneet OPCW:n tutkijoita Doumaan. Brittidelegaatio kertoo asiasta Twitter-tilillään.

–Rajoittamaton pääsy on elintärkeä. Venäjän ja Syyrian on autettava, delegaatio vaatii.

Venäjä varaulkoministeri Sergei Rjabkov sanoo Interfaxin mukaan, että YK:n turvallisuusosasto on toistaiseksi kieltänyt tutkijoilta pääsyn Doumaan.

