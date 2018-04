Pohjois-Korea ilmoitti lopettavansa ohjuskokeet – Donald Trump: ”Erittäin hyvä uutinen maailmalle”

Pohjois-Korea aikoo lopettaa ydin- ja ohjuskokeet sekä sulkee ydinkoealueen. Asiasta kertoi Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un eteläkorealaisen uutistoimisto Yonhapin mukaan. Asiasta uutisoi myös BBC.

Kim Jong-unin mukaan kokeet ovat jatkossa tarpeettomia, koska Pohjois-Korean ydinaseiden toimivuus on varmistettu.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää uutista merkittävänä edistyksenä.

–Tämä on erittäin hyvä uutinen Pohjois-Korealle ja maailmalle, suurta edistystä, hän tviittasi.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.