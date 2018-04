YK-viranomainen: Isis yrittää luoda uutta muuttoaaltoa Eurooppaan

Äärijärjestö Isisin Syyriasta pakenevat johtajat pyrkivät liittoutumaan afrikkalaisten ääriryhmien kanssa saadakseen aikaan uuden maahanmuuttoaallon Eurooppaan, sanoo YK:n Maailman ruokaohjelman (WFP) johtaja David Beasley. Asiasta kertoo The Guardian.

Etelä-Carolinan entinen republikaanijohtaja David Beasley puhui Brysselissä kaksipäiväisessä Syyria-kokouksessa, jossa hän sanoi Guardianin mukaan, että Euroopan on herättävä huomaamaan Isisin strategia Sahelin alueella. Hänen mukaansa Isis on yhdistänyt voimansa al-Qaidan ja Nigerian Boko Haramin paikallisten terroristiryhmien kanssa käyttääkseen ruokapulaa rekrytointivälineenä ja tapana työntää miljoonia afrikkalaisia kohti Eurooppaa.

– Olette menossa kohti samanlaista tilannetta kuin pari vuotta sitten, paitsi että muuttoliikkeen joukossa on enemmän Isisin ja ääriryhmien soluttautujia, Beasley sanoi Guardianin mukaan.

Beasley kehotti EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä myös huomaamaan, että Syyrian kohdalla oli kyse 20 miljoonasta asukkaasta, kun taas Sahelin alueella asuu 500 miljoonaa ihmistä.

Lisäksi Beasley ilmaisi huolensa ruokakriisistä Syyrian etelärajalla, jossa 5,6 miljoonaa pakolaista kamppailee selviytymisestä.

Beasleyn mukaan Yhdysvalloilla on tarkoitus lisätä Maailman ruokaohjelman rahoitusta, mutta budjetissa on silti iso aukko. Hän toivoikin, että erityisesti eurooppalaiset ymmärtäisivät, että Syyrian sodan alkupuolella ruoan tarjonnan turvaamisen laiminlyönnillä on tahattomia seurauksia.