Korean historiallinen päivä epäilyttää – Kim Jong-un puhuu jopa ”yhdestä valtiosta”

Korean niemimaalla tapahtuu kummia. Pohjois- ja Etelä-Korea sopivat perjantaina päättävänsä 68-vuotisen sotatilansa ja solmivansa muodollisen rauhansopimuksen tänä vuonna.

Samalla maat sitoutuivat poistamaan ydinaseet Korean niemimaalta. Molemmat ilmoitukset tehtiin sulkeutuneen Pohjois-Korean Kim Jong-unin ja Etelä-Korean Moon Jae-inin tavattua perjantaina maiden välisellä rajavyöhykkeellä.

Sopimukset ovat yllätys, sillä Pohjois-Korea on viljellyt sotaretoriikkaansa aivan viime aikoihin asti. Monet analyytikot epäilevätkin sovun toteutumista ja pitämistä, muun muassa BBC kertoo. Pohjois-Korea on aiemminkin vetäytynyt vastaavantapaisista sopimuksista. Esimerkiksi siitä ei ole tietoa, mitä Pohjois-Korealle on luvattu vastineena ydinaseista luopumisesta, The Guardian huomioi.

– Voi tulla takapakkia, vaikeuksia ja turhautumista, Kim Jong-un varoittikin nyt.

– Voittoa ei voi saavuttaa ilman kipua.

Kaksikko jopa syleili toisiaan ja lupasi uuden aikakauden alkavan Korean niemimaalla. Kim Jong-un meni niin pitkälle, että sanoi Korean niemimaan maiden yhdistyvän jälleen ”yhdeksi valtioksi”, CNN kertoo. Hän mainitsi muun muassa toivovansa, että maiden asukkaat voisivat kulkea vapaasti maasta toiseen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on riemuinnut perjantain tapaamisen tuloksista Twitterissä. Sen sijaan esimerkiksi Ison-Britannian ulkoministeri Boris Johnson on varoittanut odottamasta liikoja.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!