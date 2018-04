Tutkijalta yllättävä tunnustus Donald Trumpille: ”Läpimurto Koreoiden tilanteessa ei olisi onnistunut ilman häntä”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia usein kovin sanoin arvostellut geopolitiikan asiantuntija, ajatushautomo Eurasia Groupin perustaja ja New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer arvioi, ettei läpimurto Etelä- ja Pohjois-Korean neuvotteluissa olisi ollut mahdollinen ilman Trumpin aktiivista puuttumista asiaan.

–Olen kuluneen vuoden aikana ollut hyvin kriittinen Trumpin ulkopoliittisten harha-askelten vuoksi, mutta historiallienn läpimurto Etelä- ja Pohjois-Korean tilanteessa ei olisi onnistunut ilman Yhdysvaltain presidentin painostusta ja päämäärätietoisuutta. Trump ansaitsee täyden kunnian, Bremmer kirjoittaa Twitterissä.

Hän ehdottaa myös Nobelin rauhanpalkintoa Trumpille, Kiinan presidentille Xi Jinpinglle, Etelä-Korean presidentille Moon Jae-inille ja Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille.

I’ve been critical of Trump foreign policy missteps in past year: TPP, Paris, too many unnecessary missteps with allies to count.

But today’s historic North/South Korea breakthrough does not happen without priority & pressure from US President.

Trump deserves full credit.

— ian bremmer (@ianbremmer) April 27, 2018