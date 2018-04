Pohjois-Korean todelliset aikeet epäilyttävät – Timo Soini: ”Laukaukset napsahtavat julkisuuteen kuin nappi otsaan”

Etelä-Korean viranomaisten mukaan Pohjois-Korea on luvannut sulkea ydinasetestausalueensa toukokuussa. Pohjois-Korea on pyytänyt Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean edustajia seuraamaan sulkemista. Asiasta uutisoi muun muassa Reuters.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoo maansa suhtautuvan vielä epäillen Pohjois-Korean lupauksiin.

–Tällä hallinnolla on silmät auki. Tunnemme historian. Tiedämme riskit. Aiomme nyt neuvotella erilaiseen tapaan kuin aikaisemmin on tehty. Emme lupaa mitään, emmekä luota lupauksiin. Katsomme todellisia tekoja, hän kommentoi ABC Newsin haastattelussa sunnuntaina.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un julistivat perjantaina yhdessä aikovansa riisua Korean niemimaan kokonaan ydinaseista. Lisäksi Koreoiden johtajat kertoivat aikovansa allekirjoittaa rauhansopimuksen, joka päättäisi muodollisesti yli 60 vuoden ajan jatkuneen sotatilan maiden välillä.

Ajatuspaja Carnegien Aasiaan erikoistunut tutkija Paul Haenle epäili tuoreeltaan, ettei Pohjois-Korea kuitenkaan täysin luovu ydinaseista.

–Koreioiden välit näyttvät nyt paremmilta, mutta Pohjois-Korea ei kuitenkaan ole suoraan sanonut sitoutuvansa ydinaseista luopumiseen, hän kommentoi Financial Timesille.

Myös Suomen ulkoministeri Timo Soini (sin.) varoitti sunnuntaina pohjoiskorealaisten propagandasta.

–Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Pohjois-Koreassa propagandistit hymyilevät hihaansa. Someton maa vie lännen mediaa kuin litran mittaa, Soini kirjoitti blogissaan.

–Tarinaa kehystetään eliittisotilaiden taitojen spekulaatiolla ja korostetaan ideologista koulutusta ja uskollisuutta Johtajalle. Maa, jossa ei ole sosiaalista mediaa kurkuttaa itsensä ähkyyn turvottanutta lännen mediaa, jolla on kaikki härvelit, 100-0. Loistava esitys. Pohjois-Koreassa on suunniteltu aika paljon muutakin. Laukaukset napsahtavat julkisuuteen kuin nappi otsaan. Silloin kun on suunniteltu ja siten kuin on suunniteltu, hän jatkaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut jatkavansa edelleen Pohjois-Korean painostamista, kunnes konkreettisia edistysaskelia on otettu.

–Vain aika näyttää, mitä tapahtuu. Koskaan aikaisemmin neuvotteluissa ei kuitenkaan ole päästy näin pitkälle. Jatkan Pohjois-Korean painostamista enkä aio toistaa aikaisempien amerikkalaishallintojen virheitä, hän sanoi Reutersin mukaan.

Lue lisää:

Tutkijalta yllättävä tunnustus Donald Trumpille: ”Läpimurto Koreoiden tilanteessa ei olisi onnistunut ilman häntä”

Korean historiallinen sopu ihmetyttää: Kim Jong-un puhuu jopa ”yhdestä valtiosta”