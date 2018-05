Suomalaisministeri Donald Trumpin tullipäätöksestä: ”Epävarmuus on huonoa taloudelle”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on päättänyt lykätä EU:lle, Kanadalle ja Meksikolle kaavailtuja teräksen ja alumiinin tuontitulleja kesäkuun 1. päivään asti.

Trump ilmoitti maaliskuussa 25 prosentin terästullista ja 10 prosentin alumiinitullista. Tullimaksujen oli alun perin määrä tulla voimaan tänään.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) korostaa, että tuonnin määrällinen rajoittaminen on myös WTO:n sääntöjen vastaista.

–Presidentti Trump lykkää EU:n teräs- ja alumiinitulleja 1.6. asti ja haluaa neuvotella tuontikiintiöistä. Kiintiöt eivät ole ratkaisu asiaan ja tuonnin määrällinen rajoittaminen on myös WTO-sääntöjen vastaista. Todellinen syy on teräksen ylituotanto. Epävarmuus on huonoa taloudelle, hän kommentoi Twitterissä.

Suurten EU-maiden johtajat ovat aiemmin sanoneet, että EU ryhtyy vastatoimiin, jos tuontitullit tulevat voimaan. Trump puolestaan on perustellut tulleja kansallisella turvallisuudella.

EU:n kauppaministerien seuraava kokous pidetään 22. toukokuuta.

