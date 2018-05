Nyt tuli EU:n vastaus Donald Trumpille: ”Emme voi neuvotella uhan alla”

Euroopan komissio vaatii, että Euroopan unioni pitää jättää kokonaan ja pysyvästi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kaavailemien teräksen ja alumiinin tuontitullien ulkopuolelle.

–Niitä ei voida perustella kansallisella turvallisuudella. Teräs- ja alumiiniteollisuuden ylikapasiteetti ei ole peräisin EU:sta. Päin vastoin EU on viime kuukausina yrittänyt kaikilla mahdollisilla tasoilla neuvotella Yhdysvaltojen ja muiden kumppaneiden kanssa löytääkseen ratkaisun tähän asiaan, komissio toteaa tiedotteessaan.

Komissio korostaa, että EU on myös johdonmukaisesti ilmaissut halukkuutensa keskustella nykyisistä markkinoillepääsyn kysymyksistä.

–Emme neuvottele uhan alla. Kaikkien tulevien transatlanttisten yhteistyöohjelmien on oltava tasapainossa ja molempia osapuolia hyödyttäviä, tiedotteessa sanotaan.

Donald Trump päätti maanantaina lykätä EU:lle, Kanadalle ja Meksikolle kaavailtuja teräksen ja alumiinin tuontitulleja kesäkuun 1. päivään asti.

Trump ilmoitti maaliskuussa 25 prosentin terästullista ja 10 prosentin alumiinitullista. Tullimaksujen oli alun perin määrä tulla voimaan tänään.

–Presidentti Trump lykkää EU:n teräs- ja alumiinitulleja 1.6. asti ja haluaa neuvotella tuontikiintiöistä. Kiintiöt eivät ole ratkaisu asiaan ja tuonnin määrällinen rajoittaminen on myös WTO-sääntöjen vastaista. Todellinen syy on teräksen ylituotanto. Epävarmuus on huonoa taloudelle, Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) kommentoi.

