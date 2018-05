104-vuotiaan tiedemiehen matka herättää huomiota: Matkustaa Sveitsiin tekemään itsemurhan

Tiedemies David Goodallin, 104, matka Australiasta Sveitsiin saa suurta huomiota kansainvälisessä mediassa. Goodall aikoo kuolla matkallaan oman kätensä kautta.

Goodall lähti keskiviikkona Australiasta matkalle, jonka tavoitteena on päättää hänen elämänsä, kertoo muun muassa BBC. Arvostettu kasvitieteilijä ei ole vakavasti sairas, mutta hän on kyllästynyt iän myötä heikentyneeseen itsenäisyyteensä.

– Tämän iän saavuttaminen on suuri harmi, Goodall sanoi syntymäpäivähaastattelussa äskettäin.

– En ole onnellinen, haluan kuolla.

Avustettu kuolema sallittiin äskettäin yhdessä Australian osavaltiossa, mutta se edellyttää kuolemaan johtavaa vakavaa sairautta. Goodall ei täytä ehtoja, minkä vuoksi hän joutuu matkustamaan Sveitsiin kuolemaan. Sveitsissä avustettu kuolema – avustettu itsemurha – on ollut mahdollista vuodesta 1942, ja se on ainoa maa, jossa tämä on mahdollista myös ulkomaiden kansalaisille. Se tarkoittaa esimerkiksi tappavan lääkityksen myöntämistä henkilön käyttöön.

Avustettu kuolema on eri asia kuin eutanasia, jossa lääkäri tai muu ulkopuolinen on suoraan osallisena elämän päättämisessä esimerkiksi antamalla tappavan lääkeannoksen.

David Goodall on tehnyt vapaata tutkimustyötä aivan viime vuosiin saakka. Hän on muun muassa editoinut 30-osaisen Ecosystems of the World -tietokirjasarjan. Hän matkustaa Sveitsiin Ranskan kautta, missä vierailee sukulaisten luona.

Suomessa eduskunta keskustelee torstaina eutanasia-aloitteesta, joka vaatii armokuoleman laillistamista ja sallimista parantumattomasti sairaille, kärsiville ihmisille Suomessa.