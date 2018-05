Trump tyrmistytti Iran-päätöksellään – Obamalta heti harvinainen varoitus: ”Vakava virhe”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat irrottautuu Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta, jonka oli määrä estää Iranin ydinaseen kehittäminen.

Washingtonissa noin kello 21:30 Suomen aikaan päättyneessä lehdistötilaisuudessa Trump sanoi, että Iranin hallinto on yksi maailman suurimpia terrorismin tukijoita ja että tuoreet Israelin saamat todisteet osoittavat maa on jatkanut ydinohjelmaansa sopimuksesta huolimatta.

–Tätä sopimusta ei olisi koskaan pitänyt tehdä, hän sanoi.

Puheessaan Trump ilmoitti palauttavansa Iranille ”korkeimman tason” kauppapakotteet. Lisäksi hän uhkasi, että kaikkia maita, jotka auttavat Irania pyrkimyksissä saada ydinaseita sanktioidaan myös ankarasti.

Monet eurooppalaiset poliitikot vetosivat viime viikkoina Trumpiin, että hän ei romuttaisi Barack Obaman kaudella vuonna 2015 solmittua sopimusta, mukaan länsimaat lopettaisivat Iranin vastaisen kauppasaarron. Iranin puolestaan oli määrä lopettaa ydinaseohjelmansa ja luopua lähes kaikesta jo valmiina olleesta ydinmateriaalista.

Trump on kritisoinut rajusti Iranin kanssa tehtyä sopimusta jo vaalikampanjastaan lähtien. Hänen mukaansa sopimus vain hidastaa Iranin kehittymistä ydinasevaltioksi. Sopimuksesta irtautuminen on hänelle paitsi vaalilupauksen lunastaminen, myös osa jatkumoa, jossa hän on määrätietoisesti mitätöinyt edeltäjänsä Barack Obaman presidenttikauden saavutuksia.

Obama reagoikin uutiseen nopeasti harvinaisella julkisella lausunnolla, joka julkaistiin muun muassa Facebookissa. Obaman mukaan päätös vaarantaa Iranin ydinsopimus ilman, että Iran on rikkonut sen ehtoja, oli ”vakava virhe”. Obama varoitti, että irtautuminen saattaa johtaa lopulta siihen, että Yhdysvalloille jää kaksi huonoa vaihtoehtoa: ydinaseistettu Iran tai uusi sota Lähi-idässä.

Trumpin päätös on herättänyt tyrmistystä maailmalla. Kriitikoiden mukaan Tumpin päätös nakertaa USA:n luotettavuutta sopimuskumppanina kansainvälisessä politiikassa. Joidenkin mielestä päätös saattaa myös vaikeuttaa tuloillaan olevia neuvotteluja Pohjois-Korean kanssa. Trump kertoi kuitenkin tiedotustilaisuudessa, että ulkoministeri Mike Pompeo on parhaillaan matkalla kohti Pohjois-Koreaa ja uskovansa, että maan kanssa päästään sopimukseen.

Trumpin Iran-päätöksen odottelu on heilutellut öljymarkkinoita viime päivinä. Ydinsopimuksen kaatuminen voi asettaa iranilaisen öljyn jälleen pakotteiden alaisuuteen, jolloin maailmanlaajuinen tarjonta vähenee. Ennen puhetta raakaöljyn hinta oli laskussa, kun markkinoilla arveltiin, että Trump saattaisi esittää sopimuksen jatkamista ja uudelleenneuvotteluja. Öljyn hinta lähti nousuun heti, kun varmistui, että USA lähtee sopimuksesta ja että Iranin öljy saattaa joutua ulos maailmanmarkkinoilta.

Kello 21:45 Suomen aikaan yhdysvaltalaisella WTI-laadulla käytiin kauppaa 69,20 dollarilla ja Pohjanmeren Bentilla reilulla 75 dollarilla.

Lähde pääosin: Kauppalehti