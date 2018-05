Italiassa taas uusi umpisolmu – Silvio Berlusconi järjesti jättiyllätyksen

Italian populistipuolueiden Viiden tähden liikkeen ja La Legan hallitusneuvotteluissa on jälleen ajauduttu umpikujaan.

Puolueet ehtivät viikolla jo sopia, ettei pääministeriksi nouse kummankaan puheenjohtaja, vaan kolmas taho. Perjantai-iltana Viiden tähden liikkeen hallitusneuvottelija Luigi Di Maio kuitenkin yllättäen ilmoitti haluavansa pääministeriksi.

–Jos minusta ei tule pääministeriä, hallituksesta tulee liian oikeistolainen, Di Maio totesi La Repubblican mukaan.

Italian presidentin Sergio Mattarellan tiedetään pyrkivän välttämään tilannetta, jossa pääministeriksi nousisi Legaa johtava Matteo Salvini, joka on tunnettu Eurooppa-vastaisuudestaan ja Venäjä-myönteisyydestään. Mattarella ei tiettävästi halua pääministeri myöskään Luigi Di Maioa. Tähän asti vahvin ehdokas pääministeriksi on ollut Legan kakkosmies Giancarlo Giorgetti, jota pidetään Salvinia maltillisempana.

Hallitusneuvotteluihin saatiin myös täydellinen yllätyskäänne lauantaiaamuna, kun Corriere della Sera julkisti milanolaisen tuomioistuimen myöhään perjantaina tekemän päätöksen, jonka mukaan ex-pääministeri ja Forza Italia –puoluetta johtava Silvio Berlusconi voi jälleen olla ehdokkaana vaaleissa.

-Tämä voi muuttaa lähes kaiken poliittisella kentällä, Italian yleisradioyhtiön RAIn uutiskanava arvioi.

Berlusconilla on ollut kielto asettua ehdolle tai toimia julkisessa virassa hänen vuonna 2013 saamansa veropetostuomion vuoksi. Berlusconi on vaatinut tuomioon muutosta myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta. Hän on selittänyt Forza Italian odotettua huonompaa menestystä maaliskuun alun vaaleissa sillä, ettei itse ollut ehdolla.

Sergio Mattarella ilmoitti aikaisemmin tällä viikolla, että jos poliittista hallitus ei saada aikaan, maahan nimitetään ekonomistijohtoinen virkamieshallitus. Mattarella on esittänyt uusia vaaleja tämän vuoden lopulle tai ensi vuoden alkuun. Italian puolueet haluavat kuitenkin vaalit heti kesällä tai alkusyksystä. Berlusconille tämä sopii aamun uutisten jälkeen hyvin.

Italian maaliskuun alussa pidettyjen parlamenttivaalien suurimmaksi yksittäiseksi puolueeksi nousi Viiden tähden liike 32 prosentin tuloksellaan, mutta varsinaisen vaalivoiton sai keskustaoikeiston vaaliliitto ja erityisesti Lega. Liittouma sai noin 37 prosenttia äänistä. Legan kanssa mukana liittoumassa olivat Forza Italia sekä Fratelli d’Italia.

Rahoitusmarkkinoilla Italian tilanne on toistaiseksi aiheuttanut vain vähän heiluntaa. Monen analyytikon mukaan tämä johtuu ensinnäkin siitä, että Euroopan keskuspankki (EKP) tulee Italiaa velkapaperien osto-ohjelmallaan ja toiseksi siitä, että osa poliittisesta epävarmuudesta on jo hinnoiteltu arvopapereiden arvoihin.

EKP kuitenkin on ilmoittanut aloittavansa ostojen alasajon syksyllä. Lisäksi Firenzessä perjantaina puhunut EKP:n pääjohtaja Mario Draghi korosti rakenteellisten uudistuste merkitystä. Italialaismediassa tämä on tulkittu suoraksi viestiksi Viiden tähden liikkeelle ja Legalle, jotka muun muassa ajavat tasaveroa, perustuloa ja haluavat perua Italiassa vuonna 2011 tehdyn eläkeuudistuksen.

Muun muassa Nordean päästrategi Jan von Gerich varoittaa aliarvioimasta tilannetta.

–Viimeisin isku Italian valtionlainoihin on tuskin mainittava. Älkää kuitenkaan aliarvioiko mahdollista vahinkoa, jonka Viiden tähden liikkeen ja Legan hallitus voi saada aikaan, hän tviittaa.

The recent hit to Italian bonds due to increased political uncertainty is barely noticeable in the longer history. Do not underestimate the potential damage an M5S-League government can do. pic.twitter.com/vcMLyopLhq

— Jan von Gerich (@JanVonGerich) May 11, 2018