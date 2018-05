USA avaa lähetystönsä Jerusalemissa – Jo 37 kuollut yhteenotoissa Gazan rajalla

Jo ainakin 37 palestiinalaista on saanut maanantaina surmansa Gazan rajalla väkivaltaisissa yhteenotoissa. Lisäksi loukkaantuneita on jopa 1300 Asiasta kertoo BBC, joka viittaa palestiinalaisviranomaisilta saatuihin tietoihin. Vain hieman aikaisemmin viranomaiset puhyivat 18 kuolleesta.

Yhteenottojen taustalla on Yhdysvaltain suurlähetystön siirto Tel Avivista Jerusalemiin. Uuden suurlähetystön avajaisia vietetään tänään.

Palestiinalaiset ovat protestoineet suurlähetystön siirtoa mielenosoituksilla, sillä myös he pitävät Jerusalemia pääkaupunkinaan. Jerusalemissa sijiatsevat myös monet islamin pyhät paikat. Israelin armeija on uutistoimistojen mukaan vastannut protestointiin tulittamalla.

–Jopa 10 000 ihmistä osallistuu väkivaltaisiin mellakoihin. Israelin armeija toimii normaalien käytäntöjen mukaisesti, israelilaislähteet kertovat BBC:lle.

Levottomuudet Gazassa ovat jatkuneet maaliskuun lopulta asti. Tähän mennessä yli 50 palestiinalaista on kuollut levottomuuksissa kevään aikana.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti joulukuun alussa, että Yhdysvallat tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtää suurlähetystönsä sinne.

Maanantaina Trump hehkutti Twitterissä, että kyseessä on suuri päivä Israelille.

Päivitetty klo 15.59 uusilla tiedoilla uhrien määrästä.

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018