Raivostunut Turkki syyttää Israelia kansanmurhasta: ”Valitettavasti USA on mukana”

Maanantaina palestiinalaisia tuhoisasti tulittanut Israel saa laajan tuomion maailmalta. Kovasanaisin arvostelija on Turkki, joka syyttää Israelia palestiinalaisten ”kansanmurhasta”.

Palestiinalaisviranomaisten mukaan ainakin 55 ihmistä kuoli ja yli 2000 ihmistä loukkaantui, kun Israelin joukot tulittivat mielenosoittajia Gazan ja Israelin rajalla. Israel juhli samaan aikaan Yhdysvaltain päätöstä siirtää lähetystönsä Jerusalemiin sen pääkaupungiksi tunnistamisen merkkinä. Kaupungin asema on yksi alueen konfliktin kipukohtia.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan syyttää Israelia valtion terrorista ja ”kansanmurhasta”, uutiskanava al-Jazeera kertoo. Turkki julisti kolmen päivän suruajan Gazan kuolemien vuoksi.

– Israel on terroristivaltio, Erdogan sanoo.

– Se, mitä Israel on tehnyt, on kansanmurha. Tuomitsen tämän humanitaarisen draaman ja kansanmurhan, tekee sen sitten Israel tai Amerikka.

Erdoganin mielestä myös USA, jota muun muassa presidentti Donald Trumpin tytär ja neuvonantaja Ivanka Trump edusti Israelin juhlallisuuksissa, kantaa osavastuun joukkosurmasta. Yhdysvallat ja Turkki ovat Nato-liittolaisia.

– Valitettavasti Yhdysvallat otti ilman valituksia paikkansa Israelin hallituksen rinnalla tässä siviilien massamurhassa, Turkin pääministeri Binali Yildirim sanoi.

Myös muun Ranska ja YK ovat tuominneet Israelin toimet. YK vaatii tulituksen välitöntä lopettamista ja vastuullisten tuomitsemista. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti puhuvansa alueen toimijoille lähipäivinä.

“Shocking killing of dozens, injury of hundreds by Israeli live fire in #Gaza must stop now. The right to life must be respected. Those responsible for outrageous human rights violations must be held to account. The int'l community needs to ensure justice for victims” – #Zeid. pic.twitter.com/hBb7825Sp8

— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 14, 2018