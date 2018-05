Pohjois-Korea painoi jarrua: Trumpin ja Kimin tapaaminen uhattuna

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong Unin kesäkuussa kaavailtu tapaaminen on joutunut vaakalaudalle. Pohjois-Korea painoi jarrua Korean niemimaan liennytykseen, Kauppalehti kertoo.

Uutistoimistojen mukaan Pohjois-Korea ilmoitti tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaan peruuttavansa keskiviikolle sovitut korkean tason neuvottelut Etelä-Korean kanssa. Samalla maa antoi ymmärtää, että myös kesäkuun 12. päivälle Singaporeen sovittu Trumpin ja Kimin tapaaminen voi olla vaarassa.

Korean niemimaan jännittynyt tilanne on lientynyt nopeasti parin viime viikon aikana, mutta nyt Pohjois-Korea näyttää tehneen äkkijarrutuksen. Syynä ovat Etelä-Korean ja Yhdysvaltain meneillään olevat sotaharjoitukset, joita Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto on luonnehtinut provokaatioksi sekä valtauksen valmisteluksi.

Valkoinen talo on toistaiseksi kommentoinut kiristynyttä tilannetta vain toteamalla, että se on tietoinen uutisista, joiden mukaan Koreoiden tapaaminen on peruuntumassa. USA:n ulkoministeriö on puolestaan ilmoittanut, että se ei ole saanut ilmoitusta Singaporen huippukokousta koskevista mahdollisista muutoksista.