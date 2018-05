Italian euroero nousi uudelleen tapetille – Beppe Grillo: ”Kaksi eri euroa voisi olla hyvä ajatus”

Italian tulevaisuus yhteisvaluutta eurossa on noussut uudelleen puheenaiheeksi, kun Huffington Post julkaisi tietoja käsiinsä saamasta eurokriittisten populistipuolueiden Viiden tähden liikkeen ja La Legan hallitusohjelmaluonnoksesta.

Huffington Postin mukaan luonnoksessa linjataan suoraan, että hallitukseen päästessään puolueet linjaavat tavoitteekseen sellaisten mekanismien käyttöönoton, jotka ”jotka antavat yksittäisille valtioille mahdollisuuden poistua eurosta”.

Lisäksi puolueet haluavat neuvotella uudelleen Euroopan unionin perussopimuksia, kuten Maastrichtin sopimuksen. Maastrichtin sopimus käsittelee talous- ja rahaliittoa ja on yhteisvaluutta euron pohjana.

Mahdollisen euroeron lisäksi Viiden tähden liike ja Lega vaativat Euroopan keskuspankkia EKP:ta mitätöimään Italian valtionlainoja 250 miljardin euron edestä. Puolueiden mukaan tämä vähentäisi Italian velkasuhdetta 10 prosenttiyksiköllä. EKP ei toistaiseksi ole kommentoinut vaatimusta.

Legaa edustava senaattori Armando Siri vahvisti Huffington Postin hallitusohjelmasta saamien tietojen olevan oikeita. Hän puhui italialaisen LA7-televisiokanavan haastattelussa keskiviikkona,

Viiden tähden liikkeen hallitusneuvottelija Luigi Di Maio ja Legan johtaja Matteo Salvini julkaisivat keskiviikkona myös yhteisen lausunnon, jonka mukaan puolueet haluavat palata Maastrichin sopimusta edeltävään aikaan.

Viiden tähden liikkeen perustaja ja johtaja, koomikko Beppe Grillo haluaa järjestää kansanäänestyksen Italianm eurojäsenyydestä. Hän toteaa lisäksi tuoreessa Newsweekin haastattelussa, että jos eurossa jatketaan, Eurooppa tarvitsee kaksi yhteisvaluuttaa.

–Suosittelemme kansanäänestystä eurosta. Kaksi eri euroa voisi olla hyvä idea: yksi euro Pohjois-Euroopalle ja toinen Etelä-Euroopalle, hän kommentoi.

Luigi Di Maio puolestaan sanoo, että kansanäänestys on viimeinen keino, jolla pyritään loiventamaan EU:n budjettikurisäännöksiä.

Euroopan parlamentin puhemies, italialaista Forza Italia –puoluetta edustava Antonio Tajani varoitti puolueita euroerosta.

–Euron jättäminen olisi vaarallista ja aiheuttaisi pahaa vahinkoa perheille, säästöille ja työpaikoille koko EU:ssa. Euroa pitää uudistaa, mutta sitä ei pidä hylätä, hän tviittasi.

Leaving the euro is dangerous, heavily damaging families, savings, jobs and SMEs all over the EU. We must reform it, not abandon it.

