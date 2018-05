Britannia ei ehkä ostakaan hävittäjää jota Suomikin harkitsee – tilanne rinnastettu vanhaan skandaaliin

Britannian puolustusministeriö harkitsee vetäytymistä F-35-kaupoista ja pohtii sen sijaan puolta halvempien Eurofighterien ostamista, uutisoivat brittilehdet.

Molemmat hävittäjät ovat mukana myös Suomen hävittäjähankinnan kilpailutuksessa. Suomi on korvaamassa 64 ikääntyvää Hornet-hävittäjäänsä niin sanotussa HX-hankkeessa. Yhteensä Suomen kisassa on mukana viisi monitoimihävittäjää: Lockheed Martin F-35, Eurofighter Typhoon, Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale sekä Saab Gripen.

Amerikkalaisvalmistaja Lockheed Martinin F-35 on ollut jo aiemmin tikunnokassa Yhdysvalloissa kalleutensa takia, sillä maan ilmavoimat on vaatinut yhtiötä laskemaan koneen käyttö- ja ylläpitokustannuksia tilauksen merkittävän leikkauksen uhalla. Lue lisää: USA:n ilmavoimilta uhkaus: F-35-hävittäjän kustannusten laskettava rajusti

Muun muassa Telegraph kertoo, että pääministeri Theresa Mayllä on paineita perääntyä miljardisopimuksesta ostaa uuden sukupolven amerikkalaishävittäjiä.

Britannia on sitoutunut ostamaan 138 F-35-hävittäjää Lockheed Martinilta. Lehden mukaan puolustusministeriö on jo ostanut 48 hävittäjää noin 10 miljardilla eurolla, mutta harkitsee nyt, ostaako se myös loput 90 hävittäjää, joista on sovittu. Telegraphin tietojen mukaan ministeriö pohtii vaihtoehtona puolet halvempaa eurooppalaista Eurofighteria, jonka valmistamisessa myös Britannia on mukana.

Tilanne on rinnastettu Westland-skandaaliin, jossa pääministeri Margaret Thatcher ja silloinen puolustusministeri Michael Heseltine kiistelivät brittiläisen helikopteriyhtiö Westlandin kohtalosta ja siitä, pitäisikö se fuusioida eurooppalaiseen vai amerikkalaiseen yritykseen. Kiista johti Heseltinen eroon 1980-luvulla.

Lehti kertoo, että nykyinen puolustusministeri Gavin Williamson aikoo julkistaa heinäkuussa puolustusraportin, jossa saatetaan kyseenalaistaa se, onko Britannialla varaa ostaa loput hävittäjät Yhdysvalloista. Lisäksi ministerin on määrä julkaista kesällä strategia, jossa linjataan tulevaisuuden hävittäjähankinnoista ja siitä, aikooko Britannia valita eurooppalaisen hävittäjän amerikkalaisen sijaan.

Kaupan uskotaan nousevan esiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja pääministeri Mayn tapaamisessa ensi kuussa. May joutunee tuolloin valitsemaan puolensa.

Vaihtoehtona oleva Eurofighter Typhoon on sekin ollut hyvin negatiivisen huomion kohteena Saksassa, missä on ollut ongelmia hävittäjien sensoreiden kanssa. Lue lisää: Spiegel: Suomen hävittäjäehdokas pahoissa vaikeuksissa – Saksan ilmavoimilla vain pari käyttökuntoista konetta

Suomi on varautunut 7–10 miljardin euron kustannukseen pelkän hävittäjien hankinnan osalta. Luvussa ei ole mukana miljardien eurojen ylläpito- ja kehityskustannuksia tulevan 30 vuoden aikana.

