Meghan Markle rikkoo lasikattoja hovissa: ”Olen aina halunnut olla nainen, joka tekee töitä”

Amerikkalainen näyttelijä Meghan Markle astui tänään elämänsä tärkeimpään rooliin Windsorin linnassa St Georgen kappelissa prinssi Harryn vaimona.

Kuninkaallisen perheen uutena tulokkaana 36-vuotias Markle rikkoo lasikattoja. Toisin kuin Harryn äiti Diana, hän ei ole aatelinen neitysnuorikko, vaan eronnut ja menestyksekkään uran rakentanut aikuinen nainen. Myös taustaltaan hän poikkeaa aiemmista sukuun valituista. Hän on äitinsä, sosiaalityöntekijä ja joogaohjaaja, Doria Radlanin kautta puoliksi afroamerikkalainen. Hänen isänsä, elokuvien valaisijana toiminut Thomas W Markle, on valkoihoinen– hänen esivanhemmistaan sentään löytyy linkki Englannin kuninkaaseen Edvard III:iin.

Suomalaiset saattavat muistaa Marklen MTV3:lla pyörineestä Pukumiehet-draamasarjasta, jossa Markle näytteli Rachel Zanea. Markle on työskennellyt myös YK:n tasa-arvojärjestö UN Womanin lähettiläänä ja kampanjoinut sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta. Hän ylläpiti kolmen vuoden ajan menestyksekästä The Tig -blogiaan. Muotiin, matkusteluun ja sisustamiseen keskittyneen blogin nimi on lähtöisin Merklen lempipunaviinistä, Tignanellosta.

Koko tuo itsenäinen elämä on nyt taputeltu. Markle on sulkenut kaikki Instagram, Facebook and Twitter -tilinsä, koska kuninkaalliset eivät ole somessa. The Tig -blogissa on lyhyt hyvästijättökirjoitus, joka päättyy sanoihin Thank you for everything. Xx. Xx tarkoittaa suukkoja. Jatkossa Markle jakelee suukkoja varautuneemmin.

Kihlajaisuutisen jälkeen Markle on joutunut prinsessakouluun, jossa hänet perehdytetään monimutkaiseen etikettiin, jossa muun muassa sanotaan, että tavallinen rahvas ei saa koskettaa kuninkaallisia ja että edustusasun kanssa olisi syytä pitää sukkahousuja.

Entinen Meghan keksisi varmasti nasevia blogikirjoituksia kuninkaallisten hömpötyksistä, mutta rakkautensa vuoksi hän näyttää olevan valmis sopeutumaan – siitäkin huolimatta, että on sanonut, ”elämäneetoksensa olevan, että useimmat asiat korjaantuvat joko joogalla, rannalla tai muutamalla avokadolla.”

Eletystä elämästään huolimatta Markle tuo hoviin lempeän henkäyksen raikasta kevätilmaa: britit ovat pelänneet, että seuraava kuninkaallinen suurtapahtuma olisi hautajaiset, nyt pelko on vaihtunut häähumuun. Vuonna 2010 yli puolet briteistä ajatteli, että monarkia jäisi historiaan vuoteen 2050 mennessä. Viime vuonna näin ajattelevien määrä oli laskenut 16 prosenttiin. Markle on royalistien valttikortti siitäkin huolimatta, että kuninkaallisista sekä prinssi William että Harry ovat väittäneet, että eivät niin välittäisi prinsseydestään.

Konsulttiyhtiö Brand Finance on laskenut hääturistien tuovan maahan 500 miljoonaa puntaa.

–En ole koskaan halunnut olla lady, joka lounastaa, olen aina halunnut olla nainen, joka tekee töitä, Markle on sanonut.

Häiden myötä britit saavat edustajakseen maailmaa nähneen kosmopoliitin, jonka tyyli, käytöstavat ja verkostot ovat ihan omaa luokkaansa.