Tuomari asettui vanhempien puolelle: 30-vuotiaan pojan täytyy muuttaa pois kotoa

Yhdysvaltain New Yorkissa tuomioistuin on ratkaissut perhedraaman vanhempien eduksi, televisiokanava CNN kertoo.

Tuomari asettui vanhempien puolelle ja määräsi perheen 30-vuotiaan pojan Michael Rotondon muuttamaan pois perheen kodista. Tätä ennen vanhemmat olivat antaneet pojalle viisi huomautusta, joissa vaativat tätä muuttamaan pois ja myös tarjosivat rahaa sekä muuta apua poismuuton tueksi.

Rotondo vetosi lain yleiseen vaatimukseen puolen vuoden ennakkoilmoituksesta. Tuomari kuitenkin katsoi, että vanhempien kirjallinen huomautusmenettely oli riittävä.

CNN:n mukaan Michael Rotondo kertoo oikeuden asiakirjoissa, että hänen ei kahdeksaan vuoteen ole odotettu osallistuvan kotitöihin tai menojen kattamiseen. Hän vetosi siihen, että ei ollut valmis pitämään huolta itsestään saadessaan vanhemmiltaan vaatimuksen poismuuttamisesta.

– Keskusteltuani äitisi kanssa olemme päättäneet, että sinun täytyy lähteä tästä talosta heti. Sinulla on 14 päivää aikaa lähteä. Et voi tulla takaisin, isä Mark Rotondo kirjoitti ensimmäisessä huomautuksessa.

– Töitä on tarjolla jopa ihmisille, joilla on huono työhistoria, kuten sinulla. Hanki työpaikka, he neuvoivat.