Emmanuel Macron: Malilaissankari saa Ranskan kansalaisuuden

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ilmoittanut, että sankariksi kehuttu malilaissiirtolainen saa Ranskan kansalaisuuden kiitokseksi teostaan.

Macron tapasi malilaisen, Ranskaan laittomana siirtolaisena tulleen Mamoudou Gassaman maanantaina henkilökohtaisesti. Gassama nousi julkisuuteen pelastettuaan neljävuotiaan lapsen kiipeämällä parvekkeita pitkin kerrostalon neljänteen kerrokseen. Kiivettyään Gassama nosti parvekkeen kaiteesta roikkuneen lapsen ylös.

Video vaativasta suorituksesta on kiertänyt sosiaalisessa mediassa ympäri maailman.

Macron otti Hämähäkkimieheksi kutsutun sankarin vastaan Élysée-palatsissa ja ilmoitti, että tästä tehdään Ranskan kansalainen. Lisäksi presidentti luovutti malilaiselle urhoollisuusmitalin ja kertoi, että tälle tarjotaan tehtävää pelastuslaitokselta.

Pelastusoperaatio tapahtui Pariisissa lauantaina. 22-vuotias Gassama saapui paikalle ohikulkijana ja ryhtyi toimiin nähtyään lapsen roikkumassa kaiteelta. Paikalla oli runsaasti silminnäkijöitä.

Alla video Gassaman suorituksesta.

Watch 22 year old Mamoudou Gassama heroically scaling four stories of a building when he sees a toddler about to fall to a certain death. When he began climbing the neighbors did not have ahold of the child’s arm yet. pic.twitter.com/67EsUmzwFN

