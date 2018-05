Tekeekö eurokriisi paluun? Italian korot jyrkässä nousussa – sijoittajat helisemässä

Italian valtionlainojen korot ovat olleet tänään tiistaina jyrkässä nousussa, kertoo Kauppalehti. Nyt pelätään eurokriisin uutta kärjistymistä.

Italian valtion kaksivuotinen on tänään noussut jo peräti 144 korkopistettä 2,367 prosenttiin. Italian kaksivuotisen korko oli vielä kaksi viikkoa sitten negatiivinen.

–Kaksivuotisen koronnousu on ollut tänään poikkeuksellista, mikä heijastelee irtautumiseen tai arvostusten uudelleenmäärittelyyn liittyviä pelkoja. Odotamme, jos Euroopan keskuspankki tekisi jotain markkinoiden jäähdyttämiseksi, ING:n valuuttaosaston senioristrategi Martin van Vlietsanoi Reutersille.

Pelot Italian euroerosta nousivat pintaan, kun maan presidentti Sergio Mattarella käytti sunnuntaina veto-oikeuttaan ja esti eurokriittisen Paolo Savonan nimityksen maan valtiovarainministeriksi.

Maan vaalivoittajien Viiden tähden liikkeen ja La Legan yhteinen pääministeriehdokas Giuseppe Conte jätti sen seurauksena tehtävänsä. Mattarella nimitti eilen tiukan talouskurin kannattajana tunnetun IMF:n entisen ekonomistin Carlo Cottarellin hallituksen muodostajaksi.

Viiden tähden liikkeen ja La Legan populistit ovat syyttäneet Mattarellaa virkavirheestä ja uhanneet laajoilla protesteilla. Italia valmistautuu uusiin vaaleihin, ja sijoittajien pelkona on, että eurokriittiset populistit saavat uusissa vaaleissa murskavoiton. Siinä tapauksessa Italia on entistä lähempänä euroeroa.

Työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto kuvailee Kauppalehdelle tilannetta ennen kaikkea poliittiseksi kriisiksi, mikä ei ole Italiassa mikään uusi asia. Murron mukaan Italian tilanne on johtanut siihen, että EU:n ja euroalueen kehittäminen vaikeutuu huomattavasti, jos Italian kokoisessa maassa on avoimesti EU:n nykypolitiikkaa haastava tilanne. Italia on taloudeltaan EU:n kolmanneksi suurin maa.

Bloombergin mukaan tutkimusyhtiö Sentixin euroeroindeksi pomppasi Italian osalta toukokuussa: Tulos oli 11,3 prosenttia, kun huhtikuussa se oli vain 3,6 prosenttia. Euroeroindeksi kuvaa sijoittajien odotuksia eurosta lähtemiseen seuraavan 12 kuukauden aikana. Yleinen euroeroindeksi koko euroalueella oli toukokuussa 13 prosenttia, mikä on Bloombergin mukaan suurin luku yli vuoteen.

Sentixin kyselyyn vastasi tuhat sijoittajaa 24.–26. toukokuuta.