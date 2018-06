Trumpin uusi suurlähettiläs nosti myrskyn – lyttää Saksan armeijan ja ylistää oikeistoa: ”Karkotettava välittömästi”

Saksan ulkoministeriö haluaa selvyyttä Donald Trumpin nimittämän suurlähettilään kommentteihin, jotka ovat nostaneet poliittisen myrskyn. Richard Grenell antoi eurooppalaista oikeistoa tukevan haastattelun oikeistomedialle.

Deutsche Welle kertoo, että ulkoministeri Heiko Maasin johtama ulkoministeriö aikoo ottaa suurlähettilään kommentit puheeksi, kun hän tulee vierailulle keskiviikkona.

Tuore amerikkalaissuurlähettiläs Saksassa Richard Grenell intoilee oikeistoverkkosivu Breitbartin haastattelussa konservatiiviaallosta Euroopassa ja katsoo tehtäväkseen Euroopan oikeistosiiven hallitusten vahvistamisen. Haastattelu on poikkeuksellinen, sillä tavallisesti diplomaatit pidättäytyvät ottamasta poliittisia puolia ja etenkin, jos he työskentelevät liittolaismaassa.

Alle kuukausi sitten virassaan aloittanut Grenell kutsui kohuhaastattelussa ihailemaansa Itävallan liittokansleria Sebastian Kurzia rock-tähdeksi. Maahanmuuttovastaisuudella profiloituneen Kurzin keskustaoikeistolainen kansanpuolue voitti vaalit äärioikeistolaisen vapauspuolueen kanssa maahanmuuttovastaisella kampanjalla viime vuonna. Kurz myös arvosteli ulkoministeriaikanaan Saksan liittokanslerin Angela Merkelin avointa maahanmuuttopolitiikkaa vuonna 2015 pakolaiskriisin aikaan.

Deutche Wellen mukaan Grenell sanoo lisäksi, että Saksan armeija on menettämässä uskottavuutensa. Grenellin mukaan ”saksalaiset puolustusviranomaiset tietävät, että valmiuskysymys on vakava ongelma”. Saksa on Yhdysaltain Nato-liittolainen. Naton päätöksen mukaan jäsenmaiden tulisi käyttää kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen, kun Saksa aikoo käyttää vain reilun prosentin seuraavana neljänä vuonna.

Grenell ei varsinaisesti tarkenna haastattelussa, mitä konservatiiviliikettä hän aikoo tukea, mutta puhuu muista konservatiiveista ja johtajista. Hän toteaa, että konservatiivinen politiikka on nousussa epäonnistuneen vasemmistopolitiikan takia.

Financial Times kertoo, että kommentit ovat nostaneet välittömän myrskyn sekä Saksassa että Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Connecticutin senaattori Chris Murphy haukkuu haastattelun Twitterissä ja toteaa, ettei suurlähettiläiden pidä tukea poliittisia puolueita ulkomailla. Hän kertoo olleensa jo aiemmin huolissaan, mutta Grenell vakuutti hänelle henkilökohtaisesti pysyvänsä ulkona politiikasta aloittaessaan suurlähettiläänä.

Saksalaisittain kovin reaktio on kuultu vasemmistopuolue Linken johtajan Sarah Wagenknechtin suusta. Hän sanoo Die Weltille, että Grenell pitäisi karkottaa välttömästi.

Jo aiemmin Grenell on hämmentänyt kommenteillaan Iranin ydinsopimuksesta. Hän vaati toukokuussa saksalaisia yrityksiä lopettamaan yhteistyön Iranin kanssa Donald Trumpin vetäytyessä ydinsopimuksesta. Saksa on sanonut pysyvänsä sopimuksessa.

Grenell kiisti Twitterissä tukevansa tiettyjä poliitikkoja tai puolueita, mutta sanoi seisovansa sanojensa takana hiljaisen enemmistön heräämisestä tarkoittaen heitä, jotka torjuvat eliitin ja heidän kuplansa Trumpin johdolla.

Absurd. I condemn those comments completely. Don’t put words in my mouth. The idea that I’d endorse candidates/parties is ridiculous. I stand by my comments that we are experiencing an awakening from the silent majority - those who reject the elites & their bubble. Led by Trump. https://t.co/DjSX4SL3bf

— Richard Grenell (@RichardGrenell) 4. kesäkuuta 2018