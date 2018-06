Vladimir Putin: ”Hirveää hölynpölyä – Vaikutimme muka USA:n presidentin valintaan ja sitten hän lahjoitti meille Euroopan”

Venäjän presidentti Vladimir Putin yhdisti vuosittaisella kyselytunnillaan yhteen väitteet Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltain presidentinvaaliin sekä saksalaismediassa esiintyneet analyysit, joiden mukaan Donald Trumo ”työntää Eurooppaa Putinin suuntaan”.

–Jos nämä kaksi vitsiä yhdistää, ne alkavat kuulostaa melko hauskalta: nähtävästi vaikutimme muka Yhdysvaltain presidentin valintaan ja sitten hän lahjoitti meille Euroopan, Hirveää hölynpölyä. Tätä ei voi kuvailla mitenkään muuten kuin vitsiksi, Putin sanoi.

Häneltä kysyttiin kommenttia myös Venäjän-vastaisiin pakotteisiin. Ne ovat Putinin mukaan reaktio Venäjän vahvuuteen.

–Pakotteita asetetaan, koska Venäjä koetaan uhaksi ja kilpailijaksi. Mielestäni tällainen lähestymistapa on virheellinen. On selvää, että me puolustamme etujamme, olemme tehneet niin ja tulemme tekemään niin, Putin kommentoi.

–Uskon, ettei molemmin puolinen pakotteiden asettelu ratkaise ongelmia, vaan vain pahentaa niitä, hän jatkoi.

Putinin mukaan Venäjän ja länsimaiden suhteet voi­vat pa­ran­tua sit­ten, kun län­si­maat ym­mär­tä­vät, et­tä nii­den pa­kot­teet ei­vät toi­mi ja et­tä nii­den on kun­ni­oi­tet­ta­va Ve­nä­jän etu­ja.

Putin vastaa venäläisten kysymyksiin tunteja kestävässä Vladimir Putinin suora linja –ohjelmassa. Tänä vuonna kysymyksiä lähetettiin TASSin mukaan kaksi miljoonaa.