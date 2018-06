Trump riitautui julkisesti Macronin ja Trudeaun kanssa – aikoo jättää G7-kokouksen kesken

Maailman suurimpien kehittyneiden talouksien johtajat tapaavat tänään perjantaina Kanadan Quebecissa. Kauppakiistat varjostavat Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten välejä, Kauppalehti kertoo.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kerrotaan lähtevän kokouksesta kesken ja jättävän lauantain ympäristöasioita ja ilmastosopimusta koskevan osuuden väliin. Se ei välttämättä yllätä, onhan Trump vetänyt Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksen ulkopuolelle.

Tietoa kokouksen ilmasto-osuuden väliin jättämisestä on edeltänyt Twitterin kautta julkiseksi muuttunut kiistely Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Kanadan pääministerin Justin Trudeaun kanssa.

G7-kokouksessa Trumpia on vastassa joukko tulistuneita liittolaisia, jotka ovat asettuneet yhdessä vastustamaan Yhdysvaltojen päätöstä ulottaa maaliskuussa asetetut tullit koskemaan myös Euroopasta, Kanadasta ja Meksikosta tuotua terästä ja alumiinia.

Ranskan Macron kannustaa muita maailman johtajia vastustamaan Yhdysvaltojen ”hegemonian” uhkaa, sanomalehti Guardian uutisoi. Macron tviittasi torstaina poikkeuksellisen suoran viestin Trumpille.

– Amerikan presidenttiä ei ehkä haittaa eristäytyminen, mutta meitä ei myöskään haittaa allekirjoittaa tarvittaessa sopimus kuuden maan kesken, Macron twiittasi.

The American President may not mind being isolated, but neither do we mind signing a 6 country agreement if need be. Because these 6 countries represent values, they represent an economic market which has the weight of history behind it and which is now a true international force https://t.co/UA86fcjozs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 7, 2018

Hänen mukaansa nämä kuusi maata (Britannia, Italia, Ranska, Saksa, Kanada, Japani) ja niiden ylläpitämät arvot sekä markkinat edustavat nyt todellista kansainvälistä valtaa.

Trump vastasi Twitterissä Macronille ja Kanadan pääministeri Trudeaulle odottavansa perjantain tapaamista.

– Kertokaa pääministeri Trudeaulle ja presidentti Macronille, että he veloittavat Yhdysvalloilta massiivisia tulleja ja luovat kaupan esteitä, Trump twiittasi.

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2018

Prime Minister Trudeau is being so indignant, bringing up the relationship that the U.S. and Canada had over the many years and all sorts of other things...but he doesn’t bring up the fact that they charge us up to 300% on dairy — hurting our Farmers, killing our Agriculture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2018

Kokouksen isäntänä toimiva Kanadan pääministeri Trudeau on luonnehtinut Trumpin tullipäätöstä loukkaavaksi. Euroopan johtajien mukaan tullit ovat epäoikeudenmukaisia ja laittomia. Yhdysvallat perustelee tulleja kansallisella turvallisuudella.

Vastatulleja on jo luvattu asettaa. Euroopan osalta ne ovat näillä näkymin astumassa voimaan heinäkuun alussa. EU on lisäksi ilmoittanut vievänsä tullipäätöksen maailman kauppajärjestö WTO:n riidanratkaisuelimen käsittelyyn.

Jännitteitä lisää myös Trumpin päätös irtisanoa Iranin ydinsopimus ja sen ehdot. Uudet Iran-pakotteet ovat uhkaamassa puolen vuoden viiveellä myös kaikkia yrityksiä, jotka jatkavat kauppaa Iranin kanssa.

Protektionismin ja tullimuurien nouseminen iskisi vakavasti maailmakauppaan ja kasvunäkymiin. Tällä viikolla Maailmapankki arvioi, että kauppasodan vaikutus kansainväliselle kaupalle voisi olla vuoden 2008 finanssikriisin kaltainen shokki. Laskelmien mukaan kauppa supistuisi globaalisti noin yhdeksän prosenttia.

Valkoisen talon suhtautuminen uhkakuviin ja liittolaistensa kritiikkiin on ollut väheksyvää. Presidentti Trump on tviitannut, että Yhdysvallat ei voi hävitä kauppasotaa, sillä maan kauppataseen vuotuinen alijäämä on melkein 800 miljardia dollaria.

Trump vetoaa toistuvasti pyrkivänsä Yhdysvaltojen kannalta nykyistä reilumpiin kauppasopimuksiin.