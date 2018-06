Barack Obama julkaisi kuvan: ”Tällaisena muistan Anthony Bourdainin”

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama kunnioittaa perjantaina kuolleen tv-kokki Anthony Bourdainin muistoa Twitterissä.

Obama vieraili Bourdainin ohjelmassa Vietnamiin sijoittuvassa jaksossa. Perjantaina Obama julkaisi Twitter-tilillään kuvan, jossa istuu ravintolassa Bourdainin kanssa Hanoissa.

–Matalat muovituolit, halpoja, mutta herkullisia nuudeleita, kylmää Hanoin olutta. Tällaisena muistan Tonyn. Hän opetti meille ruuasta, mutta tärkeämpää oli se, että hän opetti sen kyvystä tuoda meidät yhteen. Tehdä meistä vähemmän pelokkaita tuntemattoman edessä. Tulemme kaipaamaan häntä, Obama kirjoittaa.

“Low plastic stool, cheap but delicious noodles, cold Hanoi beer.” This is how I’ll remember Tony. He taught us about food — but more importantly, about its ability to bring us together. To make us a little less afraid of the unknown. We’ll miss him. pic.twitter.com/orEXIaEMZM