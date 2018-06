Tutkija ihmettelee Donald Trumpin Putin-sympatioita: ”Mikä tahansa syy sille onkin, emme tiedä sitä vielä”

G7-maat Italiaa lukuun ottamatta ovat tyrmänneet Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aloitteen siitä, että Venäjä otettaisiin takaisin johtavien teollisuusmaiden ryhmään.

Venäjä erotettiin aiemmin G8:na tunnetusta ryhmästä vuonna 2014 maan miehitettyä Ukrainalle kuuluneen Krimin niemimaan.

–Venäjän pitäisi olla mukana tässä kokouksessa, Trump sanoi perjantaina Valkoisessa talossa ennen kuin lähti kokouspaikkaa kohti.

Italian tuore pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti olevansa samaa mieltä.

–Venäjä pitäisi ottaa takaisin, se olisi kaikkien etu, hän kommentoi Corriere della Seralle.

Italian hallitukseen noussut äärioikeistolainen Lega ja erityisesti sen johtaja Matteo Salvini tunnetaan Venäjä-mielisenä. Salvini on linjannut ajavansa hallituksessa myös Venäjän vastaiden pakotteiden poistamista.

Geopolitiikan asiantuntija, Eurasia Groupin perustaja Ian Bremmer ihmettelee Trumpin motiiveja.

–Yhdelläkään vakavasti otettavalla tietämälläni ulkopolitiikan asiantuntijalla ei ole hyvää selitystä sille, miksi Trump on niin yksipuolisen rakastunut Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. Mikä tahansa syy sille onkin, emme tiedä sitä vielä, hän kommentoi Twitterissä.

No serious foreign policy analyst I know (nor any ex-Trump Admin official) has a good explanation for why Trump is so singularly enamored with Russian President Vladimir Putin.

Whatever the reason is, we don’t know it yet.

— ian bremmer (@ianbremmer) June 8, 2018