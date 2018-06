G7 päättyi sekasortoon: Donald Trumpilta raju purkaus Twitterissä – Angela Merkel jakoi puhuttelevan kuvan

Johtavien teollisuusmaiden G7-kokous on päättynyt sekavissa tunnelmissa Kanadassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syytti kokouksen päätyttyä Kanadan pääministeriä Justin Trudeauta ”epärehelliseksi ja heikoksi”.

Trump poistui G7-kokouksesta ennen sen päättymistä, mutta Trudeau kertoi hänen ensin hyväkseen kokouksen yhteisen julkilausuman. Trump kiisti tämän Twitterissä ja kertoi antaneensa virkamiehilleen määräyksen Yhdysvaltain hyväksynnän takaisinvetämisestä.

–Kanadan pääministeri Justin Trudeau toimi niin nöyrästi ja vaisusti G7-kokouksen aikana vain pitääkseen lehdistötilaisuudeen lähtöni jälkeen sanoakseen, että USA:n tullit ovat eräänlainen loukkaus. Erittäin epärehellistä ja heikkoa, Trump kommentoi Twitterissä.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!