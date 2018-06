Kim Jong –un saapui Singaporeen: ”Hän työskentelee kovasti tehdäkseen jotain, mitä on tehty vain harvoin”

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on saapunut Singaporeen, jossa hän tapaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin historiallisessa kokouksessa tiistaina. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Korean johtaja tapaa virassa olevan Yhdysvaltain presidentin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on etukäteen tapaamista ainutlaatuiseksi tilaisuudeksi.

–Tiedossa on jännittävä päivä. Tiedän, että Kim Jong-un työskentelee kovasti tehdäkseen jotain, mitä on tehty vain harvoin aikaisemmin: luo rauhaa ja suurta menestystä maalleen. Minulla on tunne, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, jota ei saa hukata, hän tviittasi.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

…Create peace and great prosperity for his land. I look forward to meeting him and have a feeling that this one-time opportunity will not be wasted!