Suomalaistutkija: ”Trumpin ja Kimin tapaaminen on toissijaista sirkusta”

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola kuvailee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista ”toissijaiseksi sirkukseksi”.

–Trumpin ja Kimin tapaaminen on toissijaista sirkusta, johon ei olla tehty kunnollista pohjatyötä. Todellinen pulssi siitä, missä maailma makaa: G7, paljon hermostusta herättävä Nato-huippari ja Trumpin ja Putinin tapaaminen heinä-elokuussa, Aaltola toteaa Twitterissä.

Tapaamisen alla nähtiin erikoinen näytelmä johtavien teollisuusmaiden G7-kokouksessa. Trumpin neuvonantajan Larry Kudlowin mukaan kyseessä oli osittain viesti Pohjois-Korealle.

Donald Trump syytti kokouksen päätyttyä Kanadan pääministeriä Justin Trudeauta ”epärehelliseksi ja heikoksi”.

Trump poistui G7-kokouksesta ennen sen päättymistä, mutta Trudeau kertoi hänen ensin hyväkseen kokouksen yhteisen julkilausuman. Trump kiisti tämän Twitterissä ja kertoi antaneensa virkamiehilleen määräyksen Yhdysvaltain hyväksynnän takaisinvetämisestä.

–Trump halusi osoittaa, ettei anna Kanadan pääministerin painostaa. Trump ei aio osoittaa minkäänlaista heikkoutta ennen neuvottelua Pohjois-Korean kanssa, Kudlow kommentoi CNN:lle.

Samalla Kudlow syytti Trudeauta Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten aliarvioimisesta.

Trump ja Kim tapaavat tiistaina. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Korean johtaja tapaa virassa olevan Yhdysvaltain presidentin. Donald Trump on etukäteen tapaamista ainutlaatuiseksi tilaisuudeksi.

–Tiedossa on jännittävä päivä. Tiedän, että Kim Jong-un työskentelee kovasti tehdäkseen jotain, mitä on tehty vain harvoin aikaisemmin: luo rauhaa ja suurta menestystä maalleen. Minulla on tunne, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, jota ei saa hukata, hän tviittasi.

