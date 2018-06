Espanja vastaanottaa Italian pysäyttämän pakolaislaivan: ”Velvollisuutemme on auttaa humanitaarisen katastrofin estämisessä”

Espanjan vastaanottaa Italian viikonloppuna kansainvälisille vesille pysäyttämän SOS Méditerranée –järjestön Aquarius-laivan, joka kuljettaa Libyan aluevesiltä merestä pelastettuja ihmisiä.

Laivassa on kaikkiaan 629 ihmistä, joista 123 on alaikäisiä.

–Pääministeri Pedro Sánchez on antanut määräyksen, että Aquarius on tervetullut espanjalaisiin satamiin. Velvollisuutemme on auttaa humanitaarisen katastrofin estämisessä ja tarjota näille ihmisille turvasatama kansainvälisten lakien mukaan, Espanja sanoo lausunnossaan Guardianin mukaan.

Italian sisäministeri Matteo Salvini esti laivan saapumiseen Italiaan viikonloppuna.

–Ihmishenkien pelastaminen on velvollisuus, Italian muuttaminen valtavaksi pakolaisleiriksi ei sitä ole, Salvini kommentoi.

Italian pääministeri Giuseppe Conte on kiittänyt Espanjaan.

–Olemme pyytäneet solidaarista elettä EU:ta tässä hätätilanteessa. Voin vain kiittää espanjalaisia viranomaisia pyyntöön vastaamisesta, hän kommentoi Corriere della Seralle.

Aquarius-laivasta ehti muodostua pienimuotoinen sisäpoliittinen kriisi Italiaan, sillä Napolin pormestari Luigi de Magistris ilmoitti sunnuntaina Napolin ottavan pakolaislaivan vastaan.

–Jos sydämetön ministeri jättää raskaana olevat naiset, lapset, vanhukset, ihmiset merelle kuolemaan, Napoli on valmis ottamaan heidät vastaan, hän tviittasi.

De Magistrisin ulostulon jälkeen myös muun muassa Palermon, Messinan ja Reggio di Calabrian pormestarit ilmoittivat myös ottavansa laivan vastaan.

Myös Malta kieltäytyi viikonloppuna vastaanottamasta laivaa.