Valkoinen talo julkisti ennakkotietoja Trumpin ja Kimin tapaamisesta – Tutkija: ”Kuka olikaan pahis ja kuka hyvis?”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista pohjustavat neuvottelut ovat Valkoisen talon mukaan edenneet odotuksia nopeammin.

Valkoinen talo kertoo tiedotteessaan, että Trump ja Kim tapaavat kahden kesken, paikalla tapaamisessa ovat heidän lisäkseen vain tulkit. He tapaavat Singaporessa huomenna aamuyöllä Suomen aikaa.

Kahdenkeskisen tapaamisen jälkeen järjestetään laajempi Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean huippukokous, joka päättyy työlounaaseen.

Trumpin toiveena on ottaa suuria askeleita uudessa yhteistyössä, joka lopulta saisi Kimin luopumaan ydinaseista. Trumpin uskotaan haluavan kiivaasti saada aikaiseksi sopimuksen, joka olisi hänen presidenttikautensa suuri perintö.

–Hienoa olla Singaporessa, jännitystä ilmassa, Trump tviittasi tapaamisen alla.

Tutkijat ovat tapaamisen suhteen epäilevämpiä.

–Trump on antanut Kimille hopeatarjottimella näkyvyyttä ja tapaamisen maailman mahtavimman maan johtajan kanssa ilman vastavelvoitteita. Kuka olikaan pahis ja kuka hyvis, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen kysyy Twitterissä.

Sunnuntaina Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola kuvaili tapaamista ”toissijaiseksi sirkukseksi”.

